“Es emocionante”: el tren eléctrico gratuito de Los Ángeles empezó hoy sus pruebas y ya circula por el aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX, por sus siglas en inglés) inició oficialmente una nueva etapa en la puesta en marcha de su sistema de transporte interno. Este lunes comenzaron las pruebas operativas del Automated People Mover (APM, por sus siglas en inglés), un tren eléctrico automatizado que será gratuito para los pasajeros.

El tren eléctrico del aeropuerto ya circula en pruebas por Los Ángeles

Según ABC7 Los Angeles, los vagones ya están en movimiento dentro del aeropuerto como parte de la fase de verificación previa a su apertura al público.

El sistema APM comenzó sus pruebas operativas sin pasajeros, lo que significa que los trenes ya recorren su ruta completa y simulan un servicio real.

Estas pruebas incluyen:

Circulación en horarios programados

Operación continua como si el servicio estuviese activo

Supervisión técnica de estaciones y recorridos

Esta etapa es clave para confirmar que el sistema funciona correctamente antes de abrir al público.

“Es realmente emocionante, porque no solo es un hito para el proyecto, sino que también lo será para todos nuestros visitantes”, declaró Jake Adams, según el medio citado.

La condición para que el tren eléctrico gratuito de Los Ángeles funcione

Fuentes como LAist detallan que el sistema aún no puede abrir al público porque debe cumplir una condición estricta: operar al menos 30 días consecutivos sin complicaciones importantes.

Si ocurre una falla grande, el conteo se reinicia como parte de la certificación final de seguridad.

El aeropuerto de Los Ángeles está próximo a inaugurar su tren eléctrico LAX

Cómo funciona el tren eléctrico y gratuito de Los Ángeles

El APM es un sistema de transporte gratuito que conectará distintos puntos clave dentro de LAX, que incluye terminales, estacionamientos y centros de transporte.

El recorrido total será de aproximadamente 3,6 kilómetros (2,25 millas) y está diseñado para reducir la dependencia de autobuses internos y vehículos privados en el aeropuerto.

La finalidad es mejorar la fluidez del tránsito y reducir la congestión en las terminales, además de modernizar la experiencia de viaje.

Así sería el tren eléctrico del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles LAX

Tren eléctrico del aeropuerto de Los Ángeles, un proyecto esperado desde hace años

El nuevo transporte aeroportuario fue anunciado como una de las principales mejoras de infraestructura de LAX, pero su construcción ha enfrentado retrasos desde que comenzó, en 2019.

Entre los factores principales están ajustes en la construcción, problemas técnicos y procesos legales relacionados con su desarrollo.

De acuerdo con ABC7, estos retrasos pospusieron su apertura varias veces, aunque actualmente se encuentra en su fase final de pruebas.

Qué cambiará cuando entre en operación el tren de LAX

Cuando el sistema esté completamente activo, los pasajeros podrán moverse entre terminales y conexiones de transporte sin necesidad de salir al tráfico del aeropuerto. Los beneficios son: