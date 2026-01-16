Un turista argentino falleció en Brasil: tuvo un ataque cardíaco

Un turista de Paraná falleció de manera repentina mientras se encontraba de vacaciones en Brasil junto a su familia. El hombre, identificado como Jonathan Jacob, tenía 46 años, y era taxista y cocinero.

El episodio ocurrió a pocos metros de cruzar la frontera, en la ciudad brasileña de Uruguayana. Jacob, quien viajaba para disfrutar de su descanso anual con sus seres queridos, comenzó a sentirse mal durante el trayecto. A pesar de ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona, los médicos no pudieron salvarlo; un infarto fulminante terminó con su vida minutos más tarde.

Paso terrestre Paso de los Libres.

Jacob era una persona muy querida y conocida en la capital entrerriana, no solo por su trayectoria como taxista, sino también por su rol como cocinero en la Escuela Primaria N° 21 “Juan Benjamín Terán”, una faceta que sus allegados recuerdan con cariño, tal como lo reflejan imágenes compartidas por su entorno.

En medio de este doloroso momento, la familia enfrenta una difícil situación económica debido a los altos costos que implica el traslado del cuerpo desde el país vecino hasta Paraná. Por ello, iniciaron una colecta solidaria para poder darle el último adiós en su ciudad.

El comunicado de la Escuela Primaria N° 21 “Juan Benjamín Terán”.

A través de las redes sociales, allegados y familiares difundieron un pedido solidario, apelando a la ayuda de quienes puedan brindar su aporte. Para colaborar, se habilitó el siguiente medio de contribución:

Alias: caro.gonza.luna

caro.gonza.luna CBU: 0000003100095049388361

Los datos para poder colaborar.

La noticia causó conmoción entre los colegas taxistas y la comunidad educativa, quienes expresaron su apoyo a la familia en este difícil momento.

Muerte en la costa por un meteotsunami

Yair Amir Manno Núñez, el marplatense que vivía en Mar del Plata y murió en Mar Chiquita Captura Instagram

Una inesperada bajamar seguida de olas potentes en Mar del Plata, Santa Clara y Mar Chiquita provocó múltiples rescates, 35 heridos y un fallecido.

El trágico suceso ocurrió en la desembocadura de la laguna de Mar Chiquita, donde un repentino fenómeno meteorológico conocido como “meteotsunami” provocó una violenta crecida del mar. La fuerte corriente sorprendió a quienes se encontraban en la orilla y arrastró a la víctima hacia el interior; según los reportes, el joven sufrió un golpe en la cabeza contra las rocas que le hizo perder el conocimiento y ahogarse, en un evento caótico que dejó además 35 heridos.

La víctima fue identificada como Yair Manno, un marplatense de 29 años que había regresado al país para vacacionar con su familia tras residir ocho años en Francia. Manno era un destacado deportista profesional en la disciplina de endurance ecuestre, competición en la que había logrado posicionarse entre los mejores jinetes del ranking mundial durante su carrera en Europa.