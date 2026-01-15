Video: salió a pescar, se hundió su barco, murió su padre y él sobrevivió 17 horas aferrado a la puerta de una heladera

Durante el fin de semana en San Francisco del Sur, Brasil, Rodrigo, de 35 años, salió a pescar camarones junto a su padre. Debido a una fortísima tormenta, el barco se hundió y el hombre de 58 años perdió la vida. Su hijo, en cambio, sobrevivió en altamar luego de mantenerse aferrado a la puerta de una heladera durante 17 horas.

El hallazgo del joven estuvo a cargo de la Marina de Brasil a través de un operativo aéreo que incluyó una flota de dos helicópteros. Según la fuerza, Rodrigo mostraba considerables signos de debilitamiento físico y se encontraba a ocho kilómetros de la costa de la localidad de Santa Catarina.

Milagro en Brasil

El contraste de este “milagro brasileño” fue la pérdida de su padre, de 58 años, a quien encontraron sin vida a nueve kilómetros de distancia de Rodrigo y la puerta de la heladera.

Una vez arriba de uno de los helicópteros, Rodrigo fue rápidamente trasladado a un hospital de la zona, donde fue dado de alta en la tarde del miércoles 14.

Desde el nosocomio sostuvieron que el joven de 35 años llegó “exhausto y bajo un estado de shock”, debido a tantas horas a la deriva. Las autoridades brasileñas aún trabajan para hallar los restos de la embarcación y determinar fehacientemente las causas de su hundimiento.

Récord turístico en Brasil gracias a los argentinos

Brasil volvió a batir récords de turismo en 2025 al recibir 9.287.196 llegadas de extranjeros, el mayor volumen jamás observado en la serie histórica, y más de un tercio de ese número se explicó por los argentinos.

En concreto, según datos recientemente publicados por la Agencia Brasileña de Promoción del Turismo Internacional (Embratur), la Argentina se mantuvo como el mayor país emisor, con 3.386.823 turistas. Le siguieron los chilenos, con 801.921 visitantes, y los estadounidenses, que totalizaron 759.637 llegadas. Los viajeros de países europeos, como Francia, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido y España, sumaron en conjunto 1.274.567 visitantes que llegaron a Brasil.

Playa Silveira: un reducto poco conocido pero atestado de argentinos Pablo Elías

El fenómeno de los argentinos en Brasil encuentra una explicación clave en el contexto cambiario. Según un análisis de la consultora Equilibra, si bien el tipo de cambio efectivo del turismo está 5% por encima del nivel de comienzos de 2025, se encuentra 30% por debajo del promedio histórico desde la salida de la convertibilidad.

A este marco se suma la brecha de precios entre destinos locales y extranjeros. Un relevamiento de la misma consultora sobre paquetes para el verano de 2026 muestra que ir de vacaciones al exterior continúa siendo más barato que hacerlo dentro del país: mientras destinos nacionales como Ushuaia, Villa Carlos Paz o Pinamar cuestan en promedio US$300 diarios, opciones internacionales como Florianópolis bajan a US$200 por día.