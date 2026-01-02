Video: un turista argentino se quejó en Brasil del precio del choclo en la playa y lo golpearon

Un violento episodio ocurrió en Camboriú -al sur de Brasil- cuando un turista argentino fue agredido por vendedores de la playa tras haberse quejado del precio del choclo que compró. Un testigo captó el momento de la agresión, que luego se viralizó en las redes sociales.

De acuerdo a lo que publicó el medio local Jornal Razão, el incidente involucró a un turista argentino y a una familia que vende choclos hervidos. El primer informe oficial indica que al hombre le cobraron 150 reales ($40.000) por los productos que compró. Ante el elevado precio, el argentino se quejó y ahí comenzó la discusión con los vendedores. La violencia escaló a tal punto que el hombre fue agredido físicamente.

Brasil: un turista argentino se quejó del precio del choclo en la playa y los vendedores le dieron una golpiza

La secuencia fue registrada por una cámara de un teléfono y el video se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se puede ver al hombre cuando es golpeado con una escoba; también que intenta defenderse con manotazos a la vez que discute con los vendedores. Sobre el final, aparece otro vendedor con remera amarilla y un palo en la mano: llega corriendo y le pega una patada en la espalda al argentino, quien cae al suelo.

Horas después, la hija del comerciante hizo un comentario en las redes al afirmar que el argentino se acercó al lugar acusando a la familia de robo y que llamó ladrones a los encargados. También dijo que el turista se alteró cuando exigió explicaciones sobre el pago y que luego le pegó a su madre.

A raíz de esto, se generó una fuerte reacción por parte de la familia comerciante y del resto de los empleados.

La hija del dueño aseguró que no le cobró R$150 y que la cantidad correcta fue R$30 ($8000); además alegó que tienen los recibos de las transacciones, entre otras pruebas.

“Me asusté cuando vino a recoger porque se metió en mi puesto de maíz y churro y me acusó de ser un ladrón. Así que conseguí que hablara con mi madre porque ella tiene la aplicación en su teléfono. Pero él la estaba maldiciendo y le pegó una cachetada a mi mamá. Ella se agachó, pero aun así le golpeó la cabeza. No somos ladrones, sólo nos defendemos”, escribió en un posteo.

Por el momento, no hay confirmación de la existencia de una denuncia ante la Policía de Brasil, de la identidad del turista y tampoco se sabe si las autoridades adoptaron medidas tras el incidente.