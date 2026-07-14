Un veterano de Malvinas escribió una carta a la Selección en la previa del partido contra Inglaterra

Roberto Bocanegra, un excombatiente de la Guerra de Malvinas, publicó una carta abierta dirigida a los jugadores de la Selección antes del partido por la semifinal de la Copa del Mundo 2026 frente a Inglaterra, y pidió el máximo esfuerzo “en memoria de los caídos”.

“Hay 649 héroes que no pueden hablar. Por eso les hablo yo”, introdujo el veterano mendocino en un texto que difundió el medio provincial UNO. En la carta aclaró que entiende que el encuentro del miércoles es un acontecimiento deportivo, aunque señaló que para muchos argentinos el cruce con Inglaterra tiene una carga histórica especial.

Bocanegra pidió recordar a los 649 héroes en la cancha Archivo

Desde su experiencia como excombatiente, evocó a los jóvenes soldados que murieron en las islas. “Vi el valor, el miedo, el sacrificio y la entrega absoluta. Vi a hombres que tenían toda una vida por delante quedarse para siempre en aquellas islas azotadas por el viento”, expresó.

Bocanegra también destacó el vínculo simbólico que representa la camiseta argentina: “Ustedes no los conocieron. Ni siquiera habían nacido cuando ocurrió aquella guerra. Pero llevan la misma bandera sobre el pecho, lo cual crea un vínculo que trasciende el tiempo”.

En otro pasaje, aclaró que no les exige una victoria: “No les estoy pidiendo que ganen. Nadie puede exigir una victoria. Pero sí les pido algo: déjenlo todo. Que cada músculo termine vacío. Que cada uno de ustedes pueda mirarse al espejo después y decir: ‘No me guardé nada’”, agregó.

El excombatiente se refirió al hundimiento del ARA “General Belgrano” en la carta Ministerio de Defensa

En otro tramo del texto, Bocanegra recordó el triunfo sobre Inglaterra en el Mundial de México 1986 y el legado de Maradona: “Como el gol del Diego en el 86. ¿Quién no lo recuerda?”. También cuestionó el hundimiento del ARA General Belgrano y sostuvo: “Lo importante es que ninguna moda ideológica, ningún gobierno y ningún dirigente podrán borrar el sacrificio de nuestros caídos”.

Sobre el final de la carta, mencionó a las familias de los soldados muertos y a los veteranos que aún conviven con las secuelas del conflicto: “Cuando entren a la cancha, recuerden que detrás de ustedes no hay solamente hinchas. Hay madres que perdieron hijos. Hay familias que todavía visitan tumbas. Hay veteranos que cargan recuerdos imposibles de olvidar”.

Finalmente, cerró con un pedido para los dirigidos por Lionel Scaloni de cara al partido de este miércoles: “Jueguen con coraje, con orgullo, con rebeldía. Jueguen como si cada pelota dividida fuera la última. Y si el destino les concede la victoria, no será una victoria más. Será una victoria que hará sentir orgullosos a los vivos y honrará la memoria de los que ya no están”.

La carta lleva la firma de “Roberto Bocanegra, un veterano de la guerra”.