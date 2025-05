Una entrerriana ganó Miss Universo Argentina y será la representante en el certamen internacional

Una argentina oriunda de la provincia de Entre Ríos se consagró como la nueva Miss Universo nacional y será la representante de la Argentina en el certamen internacional Miss Universo 2025 que se realizará en noviembre de este año en Tailandia. Se trata de Aldana Masset, una modelo y cantante de 25 años que formó parte de la reconocida banda de cumbia pop Agapornis.

Originaria del municipio de Valle María, en el departamento de Diamante, Masset logró imponerse sobre las otras 29 candidatas y este domingo se quedó con el primer lugar y venció a su contrincante de La Pampa, la campeona de equitación Julieta Ricardez.

“Como cantante, aprendí que no hay escenario pequeño para proyectarse y llegar a los corazones de los demás. Como Miss, aprendí que lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen. Como mujer, entendí que lo más poderoso es una mujer decidida a hacer historia con su propia historia”, dijo la modelo y cantante en la etapa final del concurso, según detalló el medio local El Once.

La entrerriana ganó el concurso nacional este domingo. Instagram: @aldumasset

Además, antes de que el jurado tomara la decisión final, añadió: “Hoy estoy acá porque creo que esta es una plataforma, no solamente de belleza, sino de propósito. Creo que realmente con mi historia de verdad puedo inspirar a otras personas, ya que tuve logros, pero también vulnerabilidades. Como mujer, que ama la música y la utiliza como una forma de comunicar, quiero alzar mi voz y dar a conocer que la verdadera belleza empieza cuando abrazamos nuestra historia y la transformamos en fortaleza”.

Quién en Aldana Masset

La joven se convirtió en la primera entrerriana en imponerse en Miss Universo Argentina en los últimos 70 años, ya que la última había sido Hilda Isabel Sarli Gorrindo, popularmente conocida como la “Coca” Sarli, en 1955. Sin embargo, esta no fue la primera vez que participó de Miss Universo Argentina, ya que ya lo había hecho en 2019.

Desde hace varios años que Masset busca dedicarse de lleno a la música, en paralelo a su carrera como modelo y asesora de imagen. En su canal de YouTube hay muchos videos en los que se muestra mientras canta y toca la guitarra. “Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña”, contó en una entrevista.

La joven participará del certamen internacional en Tailandia. Instagram: @aldumasset

En 2022 tuvo la oportunidad de formar parte de una de las bandas de música tropical más importantes del país: Agapornis. Tras la renuncia de Melina Brizuela, quien era la cantante principal, Masset se sumó a las giras, los escenarios y la exposición que brindaba el grupo oriundo de La Plata. Estuvo al frente como vocalista hasta 2023, cuando Juliana Gallipoliti la reemplazó.​

Actualmente, la joven de 25 años vive en la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil, en donde lanzó su carrera como cantante solista y como compositora de canciones. Reside allí junto a su novio, el futbolista Fausto Vera, un ex Argentinos Juniors que pasó por el Corinthians y ahora juega en el Atlético Mineiro.

Activa en sus redes sociales, la modelo muestra su lujoso estilo de vida y un día a día en el que dedica tiempo al deporte, el cuidado personal y los viajes. Tal como se ve en su cuenta de Instagram, su trabajo como modelo le permitió conocer destinos como Dubái, Egipto e, incluso, Maldivas.