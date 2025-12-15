Adiós México: Miss Universe se refugia en Nueva York por las demandas que enfrentan sus dueños

Tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch como nueva Miss Universo, la organización del certamen internacional de belleza se ha enfrentado a diversas polémicas, ya que sus dueños, el mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip, atraviesan problemas legales, por lo que recientemente se dio a conocer que la sede del certamen en Ciudad de México regresará a Estados Unidos.

Miss Universe se aleja de México vuelve a su sede en Nueva York

En medio de los diferentes procesos legales que enfrentan sus dueños, Miss Universe se traslada de la Ciudad de México a Nueva York, la cual históricamente fue hogar de la organización, de acuerdo con N+.

La organización de Miss Universe enfrenta problemas legales tras su más reciente edición, donde la mexicana Fátima Bosch recibió la corona (Archivo-Facebook/Miss Universe)

El propio certamen confirmó la noticia el pasado domingo 14 de diciembre, y explicó que La Gran Manzana es el lugar en donde se encontraban las oficinas durante décadas, aunque recientemente operaban en la capital mexicana.

La empresa del mexicano y la tailandesa detalló que el cambio de sede se dará de manera efectiva e inmediata y que consta de retirar todas sus operaciones administrativas de la Ciudad de México.

Esta medida habría sido tomada tras una evaluación exhaustiva de Miss Universe, que calificó que “las condiciones actuales de México” no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento de la organización.

El presidente de la Organización Miss Universo y empresario mexicano Raúl Rocha Cantú es investigado por la Fiscalía de la República en México (Archivo-AP Foto/Sakchai Lalit) Sakchai Lalit - AP

Dónde estará la nueva sede de Miss Universe en La Gran Manzana

Históricamente, la sede administrativa del certamen de belleza se ubicaba en la ciudad de Nueva York, aunque recientemente había sido trasladada a Santa Fe, en la Ciudad de México, según Miss Universe.

La nueva dirección de la organización se encuentra en la 1370 6th Ave #16, New York, NY 10019, Estados Unidos, según Google Maps.

La sede de Miss Universe será trasladada de Ciudad de México a Nueva York por decisión de la organización (abc.mx)

La razón de que la sede de las oficinas de Miss Universe se encontrara en la Gran Manzana respondían a motivos históricos y estratégicos, porque la ciudad estadounidense es conocida como un centro de moda, negocios y entretenimiento internacional.

Aunque en el reciente comunicado de Miss Universe donde se anuncia el regreso a Estados Unidos, destaca más que Nueva York ha sido base administrativa y operativa durante décadas, por decisión de sus propietarios corporativos en la década de 1980.

Sin embargo, esta no ha sido la única sede de las oficinas del certamen, ya que se ha modificado de acuerdo con las decisiones de los propietarios, como cuando fue trasladada a Los Ángeles mientras pertenecía al presidente Donald Trump, de acuerdo con AL.

Las investigaciones contra los dueños de Miss Universe

El mexicano Raúl Rocha, dueño del 50% de Miss Universe y presidente del certamen, cuenta con una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez federan en México, de acuerdo con Milenio.

Dentro de los cargos confirmados por las autoridades mexicanas, se informa que el empresario estaría relacionado con presuntos delitos de delincuencia organizada.

Esto con supuestos fines de tráfico de drogas, tráfico de hidrocarburos robados y tráfico de armas, en organización con diferentes grupos delictivos, incluidos La Unión Tepito, y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

La información obtenida por la Fiscalía General de la República Mexicana (FGR, por sus siglas en español) fue brindada por un testigo, quien compartió que el presidente de Miss Universe presuntamente resguardaba armamento.

Por otro lado, la tailandesa Anne Jakrajutatip también enfrenta cargos en su país, y una orden de arresto en su contra, la cual fue emitida por un Tribunal de Bangkok, según Los Angeles Times.

La empresaria tailandesa Jakkaphong Jakrajutatip enfrenta problemas en su país por supuesto fraude (Archivo-Foto AP/Sakchai Lalit, archivo) Sakchai Lalit - AP

A la copropietaria de Miss Universe se le relaciona con supuesto fraude en contra de Raweewat Maschamadol, a quien le habría vendido bonos corporativos de su empresa JKN Global Group en 2023.

El demandante acusó que la inversión realizada con Anne representó una pérdida de más de US$930 mil, ya que el grupo de Jakrajutatip atravesaba problemas financieros e incumplió los pagos con sus inversores.