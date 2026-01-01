Miss Universo, en riesgo: sentencian a prisión a la tailandesa Anne Jakrajutatip y quitan títulos a Raúl Rocha

A poco de que se nombrara a Fátima Bosch como la nueva Miss Universo, los dueños del certamen enfrentan a la Justicia en sus respectivos países. Por un lado, la tailandesa Anne Jakrajutatip fue sentenciada a prisión bajo los cargos de fraude y malversación de fondos, mientras que el mexicano Raúl Rocha enfrenta acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado y le fue retirado un cargo honorario.

Anne Jakrajutatip es sentenciada a prisión

La Organización de Miss Universo se ha visto envuelta en controversias desde que se dio a conocer la orden de aprehensión en contra de Anne Jakrajutatip, de quien se desconoce su paradero.

Anne Jakkaphong Jakrajutatip es dueña del 50% de Miss Universo desde 2022 y enfrenta una sentencia de dos años de prisión por malversación de fondos y fraude (Archivo-Instagram/@annejkn.official)

Recientemente, la empresaria tailandesa fue sentenciada a dos años de prisión, por parte del Tribunal de Kwaeng, según la revista HOLA!.

La famosa se mantiene prófuga de la Justicia y también tiene una orden de arresto a su nombre.

El problema legal surge de una demanda impuesta por el cirujano plástico Raveewat Maschamadol en 2023, quien acusó que la copropietaria de Miss Universo y su empresa JKN Global Group lo engañaron para que hiciera una inversión de casi un millón de dólares.

Además, Jakrajutatip no habría sido transparente con la situación real de su compañía, por lo que fue acusada de fraude.

Anne es dueña del 50% de la organización, mientras que el mexicano Raúl Rocha es el propietario de la otra mitad, y también está involucrado en problemas legales en su país.

Raúl Rocha es retirado de su cargo honorario

En medio de las acusaciones por la presunta vinculación de Rocha con grupos criminales, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) le retiro su cargo de Cónsul honorario de Guatemala, según el Diario Oficial de la Federación (DOF, por sus siglas en español).

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, fue retirado del cargo de Cónsul honorario de Guatemala en Toluca (Instagram/@raulrocha777)

El empresario había recibido dicho nombramiento desde 2022, pero el Gobierno de la República de Guatemala dio por terminadas sus funciones.

Así lo detalla el documento que fue publicado el pasado 29 de diciembre, en el cual se lee: “Por acuerdo del Encargado del Despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en virtud de que el Gobierno de la República de Guatemala dio por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario de ese país en la ciudad de Toluca, se dispuso la cancelación del Exequátur número cuatro”.

En cuanto al problema legal que enfrenta el mexicano, su defensa presentó un amparo para impugnar la revocación de Fiscalía General de la República (FGR) al criterio de oportunidad que le había sido otorgado, según El Informador.

Qué pasará con Miss Universo en 2026

El certamen de Miss Universo en su edición 2026 se tiene planeada para noviembre de este año en Puerto Rico, aunque existen fuertes rumores que aseguran que corre peligro, según HOLA!.

Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo en la edición 2025 del certamen (ARCHIVO-Instagram/@fatimaboschfdz)

La reciente noticia de la suspensión de un pago millonario destinado a la organización del concurso de belleza ha incrementado el temor de que no se lleve a cabo, aunado a los conflictos legales que atraviesan sus propietarios.

El pago suspendido corresponde a US$1,5 millones de la Compañía de Turismo puertorriqueña, dinero que se destina al evento.

Se estima que será durante enero de 2026 cuando se realice una reunión con los ejecutivos para conocer la estructura y las cláusulas, ya que la suspensión sería por falta de transparencia, según Willianette Robles, directora de la Compañía de Turismo.

El propio gobierno de Puerto Rico, a través de la gobernadora Jennifer González, declaró que existe una preocupación real de que el certamen sea cancelado, aunque reiteró que apoya a la organización a pesar de las controversias.