La historia de amor de Miss Universo Argentina con el nuevo refuerzo de River

Aldana Masset, la representante argentina que cautivó en Miss Universo 2025, mantiene una consolidada relación con Fausto Vera, un futbolista que recientemente se convirtió en el primer refuerzo de River Plate para la temporada 2026. La historia de amor entre la modelo con el volante central, ambos de 25 años, lleva varios años en Brasil, ya que ella lo acompañó en su primera aventura fuera del país, es decir en Corinthians. Pero sus primeras fotografías en pareja en redes sociales datan de 2022, cuando él todavía defendía la camiseta de Argentinos Juniors.

Llevan cuatro años de relación y conviven en Brasil, donde Vera pasó de Corinthians a Atlético Mineiro en 2024. Aunque Masset reconoce su influencia, se desmarcó de la típica etiqueta utilizada para describir a las parejas de los futbolistas. “No me considero una botinera, porque depende mucho de a quién le preguntes. Yo siempre mantuve mi convicción de hacer cosas por mí, de sentirme bien conmigo misma y de trabajar, de seguir mis proyectos”, afirmó en diálogo con Moria Casán. La modelo también subrayó el respaldo del jugador: “Él me apoya un montón. De hecho fue el primero al que le dije que quería presentarme a estos concursos y siempre estuvo ahí acompañándome”.

En su etapa en Argentinos, Vera solía dedicar sus goles a Masset y lo hacía al formar una “A” con las manos Instagram (@aaajoficial)

Oriundo de Hurlingham, Fausto Vera inició su trayectoria profesional en Argentinos Juniors, donde se destacó por su visión de juego y capacidad de recuperación. Su proyección lo llevó a Corinthians de Brasil en 2022 y, desde 2024, vestía la camiseta de Atlético Mineiro. Su rendimiento lo posicionó como uno de los nombres más recurrentes en los mercados de pases argentinos junto con Aníbal Moreno, de Palmeiras. Con la camiseta del Galo, el futbolista ya disputó instancias decisivas en torneos continentales, como la final de la Copa Libertadores 2024, donde su equipo perdió ante Botafogo, y la final de la Copa Sudamericana 2025, en la cual no tuvo minutos y también perdieron, aunque en esta ocasión fue frente a Lanús.

Por su parte, Aldana Masset es oriunda de Valle María, Entre Ríos, y se convirtió en una de las figuras más resonantes de Miss Universo 2025 en Tailandia. Aunque no alcanzó las instancias finales, su participación la consolidó como referente de autenticidad y superación personal, y uno de los puntos cruciales de su presencia fue la exposición de su diagnóstico de alopecia, una condición con la que nació y que decidió mostrar públicamente. “En esta zona no me crece pelo, y no me va a crecer nunca”, compartió en un video que se viralizó. “Podría taparlo, pero esta soy yo, esto es parte de mí”, fue su mensaje de aceptación y fortaleza que resonó profundamente.

Fausto Vera y Aldana Masset llevan cuatro años de relación Instagram (@faustovera5_)

Antes de su destacada participación en Miss Universo, Aldana Masset ya contaba con una variada trayectoria artística. Comenzó su carrera como modelo a los 13 años y, en 2022, se integró como vocalista de la banda de cumbia pop Agapornis, donde reemplazó a Melina Lezcano. Su paso por la agrupación, aunque breve, le brindó confianza y herramientas para enfrentar momentos de mucha presión.

Con 25 años, Masset también se dedica a la asesoría de imagen y mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte su estilo de vida y promueve mensajes de inclusión. Su historia, marcada por la disciplina y la autenticidad, la llevó a transformar desafíos en oportunidades, lo que inspiró a otros más allá del ámbito de los certámenes de belleza.

Desde su debut en Argentinos Juniors hasta su presente en el fútbol brasileño, Fausto Vera encontró en Aldana Masset una compañera constante. Ella, por su parte, construyó una carrera multifacética y trascendió de las pasarelas para convertirse en una voz de autenticidad y superación. Ahora, por la llegada de él a River Plate, la pareja deberá mudar su consolidado proyecto de vida en Brasil a la Argentina, por lo que ella tendrá muchas oportunidades para sumarse a la exposición mediática nacional.