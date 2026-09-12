Una joven de 30 años murió tras volcar con su auto en la Ruta 237: iba con su familia

Una mujer de 30 años murió este viernes por la tarde luego de que el auto en el que viajaba junto a su familia volcara en la Ruta 237, cerca de Villa El Chocón, en Neuquén. La conductora perdió el control tras morder la banquina en un tramo de curvas pronunciadas; el vehículo dio al menos dos vueltas en el aire.

La víctima fue identificada como Marilyn Valenzuela, oriunda de la ciudad rionegrina de Allen y vecina del barrio local el Progreso. La mujer manejaba un Renault Fluence desde Chile con destino a su ciudad natal. En el coche la acompañaban sus padres, de 58 y 59 años, y su hijo de dos años.

A pesar de la magnitud del impacto, el niño resultó ileso, ya que viajaba en la silla de seguridad reglamentaria —Sistema de Retención Infantil (SRI)—. Según informaron los investigadores al medio local LM Neuquen, todos los integrantes de la familia tenían colocado el cinturón de seguridad al momento del choque.

Los padres de la conductora sufrieron golpes y recibieron asistencia médica; se encuentran fuera de peligro. El hombre de 59 años fue trasladado en ambulancia al hospital de Villa El Chocón, mientras que a la madre la llevaron a un centro médico de Cutral Co.

El vuelco ocurrió a unos nueve kilómetros de la localidad neuquina de El Chocón, en dirección a Picún Leufú. De acuerdo con los datos recabados por las autoridades y la declaración del padre de la mujer, el auto se desvió hacia la banquina en un sector que tiene dos curvas consecutivas, donde dio “al menos dos tumbos”.

Entre los factores observados por los peritos se destaca un desnivel de entre 10 y 15 centímetros entre la calzada y la banquina, una condición que dificulta la maniobra al salir del asfalto. Además, los agentes de la policía de Neuquén analizan la probabilidad de que el coche circulase a velocidad elevada.

El auto dio "al menos dos" vueltas tras perder el control

El personal de asistencia informó que, como consecuencia del choque, Valenzuela sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte de forma instantánea.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la División Tránsito de Neuquén y bomberos de El Chocón, quienes auxiliaron a los acompañantes y resguardaron la zona hasta terminar las pericias correspondientes.

Otro accidente en una ruta de la Patagonia

Un hombre de 81 años y una mujer de 72 murieron el pasado jueves 3 de septiembre por la noche tras chocar contra una camioneta sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de la localidad rionegrina de Río Colorado.

El incidente ocurrió alrededor de las 20 en el kilómetro 883 entre un auto Mercedes-Benz y una camioneta Toyota Hilux manejada por un hombre de 39 años.

Como consecuencia del impacto, la acompañante del auto falleció en el lugar, mientras que el hombre murió a los pocos minutos de ingresar al hospital local. En tanto, el conductor de la camioneta sufrió lesiones y quedó internado.