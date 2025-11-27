Una mujer cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió

Una mujer de 33 años murió este miércoles tras caer desde una escalera de 25 metros de alto de una playa del sur de Mar del Plata. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 18:45 en la zona de Los Acantilados, cuando la víctima se encontraba en una plataforma que estaba en mal estado.

Según informó el medio local La Capital de Mar del Plata, la mujer, identificada como Leticia Lembi, estaba con un primo y otros amigos en la zona del kilómetro 535 de la Ruta 11, frente a la Estancia La Moringa o el sector conocido como Barranca de Los Lobos. Allí perdió el equilibrio luego de intentar tomarse una fotografía y cayó al precipicio, lo que le generó la muerte inmediata. Acto seguido, miembros del equipo de Rescate y Riesgos Especiales extrajo el cuerpo del lugar.

El impacto de la mujer fue letal e inmediatamente quienes estaban con ella corrieron a pedir auxilio. Más tarde llegó al sitio una dotación de bomberos de San Patricio, el equipo de rescate, una ambulancia del SAME, patrulleros y recursos de la Municipalidad. El fiscal Carlos Russo también asistió al lugar del episodio, sin embargo, luego trascendió que la causa quedaría bajo la caratula de muerte accidental.

El equipo de rescate asistió al lugar inmediatamente La Capital de Mar del Plata

La escalera en la que se produjo el accidente tiene un piso de hormigón que se encuentra en mal estado y está en deterioro hace muchos años por la erosión extrema. Sin embargo, debido a su altura y el paisaje, se convirtió en un atractivo para los turistas para tomarse fotos, a pesar de su peligrosidad.

Lembi era periodista. Estudió en el Colegio Holandés de Tres Arroyos y después realizó la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad de La Plata. También, amaba a los perros y formaba parte de una familia reconocida en Tres Arroyos, ya que su padre había sido dueño de la tienda Casa Evaristo, que estuvo 80 años en el mercado hasta su cierre, hace algunos años.

Durante las temporadas de verano realizaba tareas ocasionales en el diario La Voz del Pueblo como corresponsal en Claromecó. De todos modos, su trabajo principal era el de coordinadora en Onlera, una agencia consultora cuyo fundador y CEO es su primo, Santiago Escudero, quien estuvo con ella al momento del accidente.

Un hecho similar había ocurrido años atrás, el 5 de julio de 2021, cuando una mujer de 35 años cayó de un acantilado en Playa Serena y sufrió una caída de 25 metros. Luego fue internada en el Hospital Interzonal con un traumatismo de cráneo grave.