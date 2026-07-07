Un auto que iba marcha atrás por Panamericana provocó un insólito accidente

En medio de los festejos por el triunfo de la selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, se registró un insólito accidente en la autopista Panamericana luego de que un auto que daba marcha atrás fuera impactado de lleno por otro que avanzaba por el carril rápido en sentido correcto.

El siniestro ocurrió cerca de las 16 de hoy, instantes después de que finalizara el encuentro que ganó el equipo dirigido por Lionel Scaloni, y quedó registrado por la cámara de celular de un hincha que justo cruzaba la autopista por el puente peatonal.

Insólito accidente en Panamericana

Según lo que se observa en las imágenes, por motivos que aún son de investigación, uno de los vehículos comenzó a dar marcha atrás en el carril del medio. Desafortunadamente, otro que venía a gran velocidad lo impactó y luego chocó contra la banquina.

De acuerdo con lo que informó Autopistas del Sol en X, el episodio fue sobre el kilómetro 40, en el ramal Campana sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, y hubo dos heridos, uno fue atendido en el lugar y el otro debió ser trasladado a un hospital cercano.

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