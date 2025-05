Una mujer logró evitar una agresión sexual en su casa: “No me violes, puedo ser tu mamá”

Una mujer del centro de la ciudad de Santa Fe logró impedir una agresión sexual. El episodio ocurrió el lunes por la mañana en una vivienda ubicada en calle 1° de Mayo al 3300. Según informó la policía, el joven fue detenido poco después, cuando intentaba huir por la vía pública.

El incidente comenzó alrededor de las 6.45 horas, cuando una mujer advirtió la presencia de un desconocido dentro de su hogar. Alcanzó a escapar y alertó a la policía mediante un grupo de seguridad vecinal, pero para entonces el intruso ya había huido por los techos.

En su intento por escapar, ingresó a otra vivienda de la misma cuadra. Allí se topó con una segunda víctima, quien se despertó al notar la presencia del hombre en su dormitorio.

“Me tapó la boca y me dijo que no gritara porque me hacía boleta”, relató la mujer a través de un mensaje de audio que luego circuló entre los vecinos. Según su testimonio, el asaltante intentó besarla y dudó entre continuar con el ataque o escucharla. Fue entonces cuando ella, todavía en ropa interior, apeló a la calma y buscó una vía de contención.

Le ofreció comida, bebida y hasta encendió el televisor para distraerlo. “Le pregunté si había visto El Eternauta y le ofrecí mirar Netflix”, contó. La mujer también le preguntó por qué robaba. El joven le dijo que su madre tenía leucemia y que no conseguía trabajo porque había estado preso.

La víctima ideó entonces un plan para salir con él sin que sospechara la policía. Le sugirió que bajaran juntos, como si ella fuera su madre y lo llevara al médico, para así evitar que lo detuvieran. El joven aceptó. Ambos salieron caminando abrazados y recorrieron una cuadra y media hasta que la policía, que ya estaba patrullando la zona, los interceptó.

El arresto ocurrió en la intersección de 1° de Mayo y Obispo Gelabert. De acuerdo con el parte oficial, el móvil 11446 identificó al sospechoso en la zona de Santiago del Estero y 9 de Julio y procedió a la requisa. En su poder tenía una notebook que había sido denunciada como robada en la primera vivienda en la que irrumpió. El joven, de 26 años, fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la fiscalía de turno.

“Sentí que me iba a violar, pero también sentí que si le hablaba, si lo escuchaba, podía evitar lo peor”, expresó luego la víctima. “Le dije que nunca es tarde para cambiar, que lo que estaba haciendo al no hacerme daño ya era un cambio”, agregó en el mismo audio compartido con los vecinos.