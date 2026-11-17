Una mujer murió tras desprenderse parte de un alero en el barrio porteño de Flores y caérsele encima mientras caminaba con su pareja, que por su parte sufrió una fractura de cráneo. El hecho, conocido este martes, ocurrió el sábado último en una casa ubicada en la calle Granaderos al 400, cuando la mampostería cayó justo cuando la pareja caminaba por la vereda.

Fuentes de la Policía de la Ciudad indicaron a LA NACION que tanto la víctima fatal como el hombre que la acompañaba quedaron atrapados bajo los escombros y fueron rescatados por personal de Bomberos. Tras el operativo, los médicos del SAME los trasladaron al Hospital General de Agudos D. Vélez Sarsfield.

Allí se confirmó el fallecimiento de la mujer, mientras que el hombre quedó internado en observación por la fractura de cráneo. De acuerdo con la información preliminar, será trasladado al Hospital Durand para continuar con la atención médica correspondiente a su cuadro.

Una vez terminado el rescate de las víctimas, agentes de la Guardia de Auxilio trabajaron en la construcción afectada y demolieron por completo el resto del alero para evitar nuevos desprendimientos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, a cargo del fiscal Sebastián Rubén Sttopani.

Otro antecedente fatal por la caída de una estructura en Flores

Meses atrás, un efectivo de la Policía de la Ciudad había muerto después de que un cartel de señalización de la autopista 25 de Mayo cayera sobre una garita ubicada en la intersección de Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero.

Según informaron entonces fuentes de esa fuerza a LA NACION, el accidente se originó cuando un camión que circulaba por la autopista perdió el control e impactó contra un guardarraíl, lo que desestabilizó un poste de señalización vial.

Otro hecho fatal en Flores, en la intersección de las calles Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero

Minutos después, un segundo vehículo golpeó nuevamente la estructura y terminó por derribar el cartel fuera de la traza, justo sobre el lugar donde el agente prestaba servicio.

Tras el hecho, intervino el Juzgado Nacional N.º 47, que ordenó pericias sobre los vehículos involucrados.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conductor del primer camión continuó la marcha luego del choque, pero más tarde fue interceptado por la Policía de la Ciudad y quedó demorado mientras avanzaba la investigación judicial.