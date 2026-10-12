Una niña de un año murió ahogada tras caer a un canal de riego frente a su casa en Guaymallén

Una tragedia enluta al departamento mendocino de Guaymallén. Una niña de un año falleció este domingo tras ser encontrada en un canal de riego ubicado frente a su vivienda. Cuando un allegado halló a la menor, la víctima fue trasladada al Microhospital de Puente de Hierro, donde ingresó sin signos vitales.

El hecho se conoció alrededor de las 14.50 de ayer, cuando personal de la Subcomisaría Puente de Hierro recibió un primer llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre la desaparición de la niña que vivía en una casa ubicada en la calle Severo del Castillo al 8500. Luego, una segunda comunicación —aunque no se precisó cuánto tiempo transcurrió entre uno y otro llamado— informó que la menor había sido encontrada dentro del cauce.

De acuerdo con la información policial de la que se hicieron eco los medios mendocinos, fue un tío de la niña, de 23 años, quien encontró a la víctima en el agua, la retiró del zanjón y la trasladó al centro asistencial. Allí, el personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no logró salvarla. El profesional que intervino indicó que el fallecimiento había sido por ahogamiento.

El padrede la víctima, de 22 años, manifestó a los investigadores que se encontraba cocinando cuando advirtió que la niña ya no estaba en la vivienda. A partir de ese momento es que comenzaron a buscarla. Allí fue que los familiares constataron que la puerta de ingreso a la casa se encontraba abierta. En el caso para intentar establecer qué ocurrió con la menor, interviene la Oficina Fiscal de Guaymallén, mientras que la actuación policial correspondió a la Subcomisaría Puente de Hierro.

Tragedia en Mendoza: una niña de un año murió ahogada tras caer a un zanjón de riego frente a su casa.

Una muerte similar

Cinco días antes de este hecho, hubo un episodio similar también en Mendoza. El martes, un niño de 12 años murió tras caer a un canal de riego en Barriales, en el departamento de Junín, en el este provincial. Según las primeras informaciones, el menor, identificado como Nahuel González, estaba junto a su padre en esa zona rural cuando desapareció de su vista y fue arrastrado por la corriente.

Finalmente, después de varias horas de rastrillajes, el cuerpo de la víctima fue encontrado debajo de un puente. Horas después, el padre de Nahuel fue hallado muerto en su vivienda, según consignaron los medios locales. Al parecer, el hombre había manifestado intenciones de quitarse la vida después de enterarse de la muerte de su hijo, indicó el medio local Los Andes.