Una noche de verano en Villa Devoto: feria gastronómica, serigrafía y show musical

Llega Noches de Verano a Villa Devoto hoy sábado 7 de febrero, de 19 a 23, con Plaza Arenales, en la intersección de Mercedes y Nueva York, como epicentro, la gastronomía como motor y bajo el lema “Todos a la mesa”, la iniciativa convoca a vecinos, visitantes y turistas a compartir una noche pensada para todas las edades, en un circuito que combina cultura, comercio de cercanía y experiencias al aire libre.

“Esta propuesta busca dinamizar el desarrollo económico local y potenciar el comercio de cercanía, al mismo tiempo que suma experiencias para vecinos y turistas. Noches de Verano, en esta edición en Villa Devoto, forma parte de una estrategia más amplia que incluye acciones que ya hemos realizado, como Retiro Abierto, Barrios a la Carta y Afters BA, y que continúa con Corrientes 24 horas, con una lógica clara: trabajar junto al sector privado y generar más oportunidades para disfrutar en los barrios”, explicó Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A lo largo de la noche, el público podrá disfrutar de una feria gastronómica boutique con la participación de referentes del barrio como Café de García, Buche Salumería, Farid, El Pastificio de Pablos, Diecci, Ritratto, Ávito Bistro Café, Tienta Helados, De Boca en Boca, Todo Brasas y Estación Don Orza, que ofrecerán propuestas especiales para la ocasión.

Además, durante toda la noche habrá una estación de serigrafía en vivo a cargo de House of Prints, donde los vecinos podrán llevarse un ejemplar impreso de una obra ilustrada especialmente para el evento por Euge Hernández (IG: eugendibuja).

“Siempre fue parte de nuestro proyecto llevar la serigrafía a nuevos lugares por fuera del taller. Participamos de muchos eventos, festivales y también de iniciativas públicas, lo cual nos pone muy contentas porque es una forma de dar a conocer este oficio tan lindo a un montón de gente que por ahí no lo conoce o no tiene acceso. Nos alegra que existan propuestas públicas que promuevan el arte, la cultura y los oficios. Son prácticas que hay que mantener vivas, darles importancia y relevancia en un contexto en el que estamos muy atravesados por las pantallas. La serigrafía es un oficio milenario que acompañó a generaciones y que hoy permite a la gente experimentar cosas nuevas y, quién sabe, descubrir alguna pasión”, explicaron desde House of Prints.

La plaza Arenales, en la intersección de Mercedes y Nueva York es el epicentro del evento de hoy Hernan Zenteno - La Nacion

En ese sentido, detallaron cómo será la propuesta: “Imprimimos la obra en el momento. Armamos el taller y llevamos gente que siempre nos acompaña a los eventos, capacitada para guiar a los participantes. La idea es que cada persona imprima su propio póster y pueda llevárselo a su casa. Es una experiencia diferente y, además, te queda una pieza hecha con tus propias manos”.

Respecto a la ilustración, destacaron el trabajo de la artista convocada: “Eugenia es una artista con la que ya tuvimos la oportunidad de trabajar y tiene una capacidad de síntesis muy fuerte para transmitir ideas y conceptos. En este caso, logró reflejar el barrio de Devoto con muchos detalles. Nos pone muy contentas que se convoque a artistas para generar estos diseños porque le aporta un enorme valor a la pieza. No es algo que pase desapercibido, realmente dan ganas de quedárselo”.

A su vez, en el escenario principal se desarrollará un cronograma de actividades que incluye, a las 19.20, una demostración de cocina a cargo de Café de García, uno de los referentes gastronómicos históricos del barrio.

“Es muy bueno que haya propuestas así, en un contexto en el que todavía atravesamos una recesión. Ayuda a darle visibilidad a los establecimientos del centro del barrio, sobre todo en la plaza central, que es el punto de encuentro natural de los vecinos. Que se haga en Devoto y en barrios que tienen un lugar icónico y central permite reunir todo el atractivo que ese barrio tiene”, explicó Francisco Miranda uno de los socios.

“Devoto, a diferencia de otros polos gastronómicos, tiene un vecino muy identificado con su barrio. Está lejos de Palermo, Puerto Madero o San Telmo. Eso hizo que durante mucho tiempo hubiera propuestas más bien clásicas y quizás menos variedad. En nuestro caso, con Café de García, no se trata de traer una propuesta ‘palermitana’, sino de poner en valor un bar histórico y un bar notable del barrio”, señalaron.

Café de García, un ícono local y punto de encuentro Hugo Mouján

La programación continuará a las 20.30 con una función de cine a cielo abierto, con la proyección de Papá x 2, película protagonizada por Celeste Cid y Benjamín Vicuña y dirigida por Hernán Guerschuny. El cierre musical estará a cargo de Los Tabaleros, a las 22.

“El público del show, puede esperar más que nada, una invitación familiar al divertimento y a la música argentina. Siempre es un placer tocar para la gente que está disfrutando del verano en Buenos Aires, y más aún fuera de los circuitos turísticos típicos. Son propuestas que deberían multiplicarse en la ciudad para fomentar el ocio creativo y el disfrute de la gente”, concluyó Beto, integrante de Los Tabaleros.