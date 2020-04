Una oportunidad de aportar con la experiencia

ELENA LUKIN, jubilada. Durante la cuarentena, en su casa, se puso a coser una treintena de barbijos para repartir entre su familia

"Quise hacer un aporte", dice con humildad Elena Lukin desde su casa en Boedo, donde se dedicó a coser una treintena de barbijos para repartir entre su familia. Dar el ejemplo fue su forma de responder a la necesidad de medidas preventivas ante la pandemia del coronavirus , reforzada esta semana cuando el gobierno porteño ordenó el uso obligatorio de barbijos en ciertos ámbitos de Buenos Aires .

"Estoy contenta de poder ayudar", agrega esta señora de 88 años, con cuatro hijos y siete nietos, que dedicó gran parte de su vida a trabajar como ama de casa y militante social. "En el encierro, pensé en lo costoso y escaso que son los barbijos -cuenta-. Me acordé de que tenía guardadas telas blancas para hacer pañuelos. Con ayuda de la señora que me cuida, las lavamos y las pusimos al sol. Cualquiera puede hacerlo con una sábana, se puede esperar mucho de la gente".

De esta manera creativa, Lukin se sumó a otras jubiladas que este mes decidieron contribuir con su experiencia a la creciente demanda de un elemento crucial para evitar contagios. Una de las primeras fue Ilse Buddenberg , una ex enfermera e instrumentista misionera de 89 años, que a fin de marzo comenzó a hacer barbijos para donar al hospital de Eldorado. Días de mes se difundió el caso de Telma , de 96 años, que hizo lo propio junto a una vecina en la ciudad bonaerense de 9 de Julio.

"Mi abuela desempolvó la Singer y se puso a hacer barbijos para donar. Viva mi abuela", escribió esta semana en su cuenta de Instagram Aimé Iglesias Lukin , directora de la prestigiosa Americas Society, con sede en Nueva York.

"No salgo porque es una de las prioridades", dijo a LA NACION Elena, agradecida por no haberse contado entre los cientos de jubilados que se vieron obligados este mes a formar largas filas en los bancos de todo el país, para poder cobrar sus haberes. "Por suerte pude -señala-, pero hay gente que no pudo nada".

Los más vulnerables

En riesgo. Los mayores de 60 debieron recurrir a ayuda para hacer compras y usar nuevas tecnologías.

