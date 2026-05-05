La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió este martes habilitar la venta y/o transferencia de 10 propiedades estatales en distintos puntos del país. Se trata de un paquete de terrenos en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Misiones, provincia de Buenos Aires y La Pampa.

Según detallaron fuentes oficiales a LA NACION, durante el año se llamará a la subasta. Se espera que por estas 10 propiedades el Estado recaude como “mínimo US$40 millones”, es decir, aproximadamente US$4 millones por cada inmueble.

Uno de ellos es un codiciado terreno en el barrio porteño de Palermo, sobre Avenida Intendente Bullrich y Avenida del Libertador, en pleno boom inmobiliario. Está pegado al proyecto de la arquitecta Zaha Hadid, al lado de las vías elevadas del ferrocarril San Martín.

El Gobierno pone en venta un terreno en una zona top de Palermo Daniel Basualdo

Se espera que por estas 10 propiedades el Estado recaude como “mínimo US$40 millones”, es decir, aproximadamente US$4 millones por cada inmueble Daniel Basualdo

La torre en el privilegiado lote está a cargo del estudio británico Zaha Hadid Architects (ZHA), en conjunto con los estudios locales Lopatin y Bodas Miani Anger. ZHA es una oficina de renombre internacional fundada por la anglo-iraquí Hadid. Tiene 33 pisos, cinco subsuelos y abarca 33.000 metros cuadrados.

Según el pliego oficial, detallado en el Decreto 322/2026, se ponen a la venta 3014 metros cuadrados de verde al costado de las vías. La delimitación no incluye el edificio del Registro Nacional de las Personas (Renaper), la sucursal porteña para realizar documentos de identidad.

Los terrenos

En Avenida del Libertador y Avenida Intendente Bullrich, ciudad de Buenos Aires, se venderá un corredor verde al costado de las vías de la línea San Martín. Son 3014 m².

Libertador 3880 (Zona de Vias Retiro-Palermo Línea San Martín); este terreno estatal será vendido por AABE

En Salazar (partido de Daireaux) se incluyen dos terrenos de 84.603 m² totales correspondientes a la estación Mouras de la línea Roca, ubicados en una zona rural.

Se venderá un terreno ferroviario en Salazar, provincia de Buenos Aires

En Mariano H. Alfonzo (Pergamino), el Estado dispone de tres predios de 43.059 m² en total dentro del cuadro de estación de la línea Mitre.

Parte del Cuadro de Estación Mariano H. Alfonzo de la antigua línea Mitre, otro de los terrenos que serán subastados

En Barrow (Tres Arroyos), cinco terrenos ferroviarios suman 50.120 m², también vinculado a la línea Roca.

Terreno ferroviario en Barrow, Tres Arroyos, que será vendido

En Pablo Podestá (Tres de Febrero), se incorpora un predio de mayor escala, con 112.008 m², ubicado sobre el acceso Aviador Eduardo Bradley, en el conurbano bonaerense.

La propiedad estatal en Tres de Febrero, conurbano bonaerense, ubicado en Acceso a Aviador Eduardo Bradley será subastado

El decreto también alcanza a la ciudad de Esquel. Uno de 47.767 m², ubicado entre el río Los Bandidos y la calle Avellaneda, con infraestructura existente y uso deportivo, con canchas de fútbol.

AABE llamará a una subasta para un terreno en Esquel que contiene canchas de fútbol

El otro terreo chubutense es de mayor escala, de 200.000 m², lindero al mismo río.

Sector lindero al Río los Bandidos, en Esquel; será subastado por AABE

En Córdoba, el Gobierno quiere vender la Unidad Turística Embalse, un hotel estatal. Tiene una superficie de 3.155.622 m² y está ubicado sobre la costa del lago, un activo de potencial turístico e inmobiliario.

La Unidad Turística de Embalse Córdoba, será vendida

En la localidad de Lonquimay, La Pampa, el anexo incluye un inmueble de 115.845 m² correspondiente a la estación de la línea Sarmiento.

Parte del cuadro de Estación Lonquimay - Línea Sarmiento, en La Pampa

En Candelaria (Misiones) se dispone de un terreno de 617.660 m² ubicado sobre la ribera del río Paraná.

Se venderá un predio en Misiones en la costa del Río Paraná

Si bien el decreto no implica la venta inmediata, es el paso previo para llamar a una subasta, que será en el curso de este año. Según la norma, se ponen a la venta estas 10 propiedades estatales “que resultan innecesarias” para “eficientizar el rol del Estado” y “ahorrar los costos y gastos que podrían ser evitados si se efectiviza la disposición, enajenación y/o transferencia de las mismas”.