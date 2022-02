Una por una: en qué provincias se vendieron más los autotests para Covid disponibles en las farmacias

En estos diez primeros días desde el debut de los autotests para Covid en las farmacias, se vendieron 22.000 de las 72.798 unidades que entregaron las droguerías. Con un 28,5% de resultados positivos “orientativos”, la mayoría de la demanda se concentró, por el momento, en cuatro distritos: la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma, la provincia de Santa Fe y la provincia de Corrientes, de acuerdo con la distribución y la notificación realizada por los comercios a través de un sistema on line.

La costa atlántica, como informó LA NACION, fue el primer destino donde los turistas pudieron acceder a comprar estas pruebas en las farmacias el último fin de semana de enero, mientras todavía había largas filas en las postas de testeo. En los destinos balnearios, como Villa Gesell, Mar del Plata o Mar de Ajó, cada local había recibido apenas una decena de unidades de una sola marca: Immunobio, una prueba rápida de antígenos importada de China que se ofrece a $1650.

La distribución avanzó a otras localidades bonaerenses, la Capital y las demás jurisdicciones. De acuerdo con los registros que administra la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en las farmacias de la provincia de Buenos Aires se dispensó casi la mitad (46,5%) de las unidades vendidas hasta ahora. Esto es poco más de 10.200 pruebas.

En la ciudad de Buenos Aires, donde recién empezaron a llegar las primeras entregas hace una semana, se vendieron unos 2906 autotests (13,2%). En Santa Fe y Corrientes, los clientes compraron alrededor de 2000 unidades en cada distrito. En el resto de las provincias, por el momento, se vendieron 880 tests o menos, una cantidad que no solo tiene que ver con el interés de la población en estos productos, sino también en la distribución de las droguerías y el stock.

“El grado de respuesta de los pacientes es muy alto y el del circuito [de notificación], también. Estamos en un 97,3% de eventos informados al sistema nacional de vigilancia epidemiológica a través del Sistema de Autorizaciones Farmacéuticas (Siafar)”, evaluó Ricardo Pesenti, integrante del consejo directivo de COFA. La entidad coadministra el Siafar con la Federación de Farmacias de la República Argentina (Fefara) y la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf).

Al momento de la compra, los usuarios tienen que firmar una declaración jurada en la que se comprometen a informar el resultado del test dentro de los siete días posteriores. De los que lo hicieron, el 28,5% obtuvo un resultado positivo y un 69,6%, negativo meramente orientativo, no diagnóstico. Estos valores eran más bajos hoy en un comunicado que difundió el Ministerio de Salud de la Nación a partir de una cifra sin actualizar de los tests vendidos (19.189).

Dos marcas

La COFA informó que las droguerías están entregando dos de las cinco marcas inscriptas en Anmat desde enero como productos de venta libre para que lo utilice el usuario, sin intervención de un profesional. Uno de esos productos es el de industria china (Hangzhou Immuno Biotech Co. Ltd), que antes era de uso profesional y que pueden importar los laboratorios locales Jayor y Vyam Group SRL. El otro es el autotest nasal de Roche de cinco pruebas por caja.

Hoy, en la Farmacia Mediterráneo, a una cuadra del cruce de las avenidas Corrientes y Pueyrredón, no se conseguía el autotest porque decidieron no venderlo. “Hay pocos que consultan, es esporádico, serán dos personas por semana”, explicó una empleada.

En la Farmacia Azul, situada en la avenida Entre Ríos al 200, un lugar de alto tránsito en la zona de Congreso, directamente decidieron no vender estos productos. “Los íbamos a ofrecer, pero no compartimos la reglamentación y el sistema de información que exigen [para su venta] porque no sirven para el diagnóstico [de Covid]”, dijo el administrador de la farmacia, Juan Ignacio Bernaldez. En el local, los clientes preguntan por el producto.

En la Farmacia Francesa, de Caballito (avenida Rivadavia al 4500), en una semana vendieron cinco autotests. “Cuando no los teníamos, en la cresta de la tercera ola, tuvimos muchas consultas –indicó uno de los farmacéuticos–. Pero ahora que los tenemos, la demanda bajó. Es lógico porque al caer la ola, si alguien necesita testearse en la ciudad va al sistema público”.

En la Farmacia Vassallo, de Olivos (Ricardo Gutiérrez al 1200), hay demanda. “Nos quedamos sin stock –reveló una empleada–. Entraron 14 unidades y se vendieron todas”. En tanto, en la cadena de Farmacias ABC, con locales en la Capital y en Córdoba, respondieron: “No se está vendiendo el autotest y no sabemos si en algún momento lo haremos”.