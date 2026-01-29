La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió la exclusión de trece compañías de su padrón de entidades autorizadas. El organismo nacional publicó la nómina en el Boletín Oficial bajo la firma de la secretaria general Silvia Noemí Viazzi. Esta acción administrativa responde a la falta de cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la permanencia en el mercado.

Una por una: estas son todas las empresas de medicina prepaga que el Gobierno dio de baja

El listado oficial de las prestadoras que pierden su personería jurídica ante el organismo de control incluye organizaciones con diversos grados de actividad previa. El Gobierno rechazó la inscripción definitiva de estas firmas debido a la ausencia de documentación necesaria para su funcionamiento legal:

El Poder Ejecutivo nacional ya contabiliza 27 bajas de prestadoras de salud en lo que va de 2026 Shutterstock - Shutterstock

Codime S.A.

Mapfre Salud S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Carra Salud S.A.

Huinca Salud

Rescate Centro S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc)

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencia Cardio Asistencial S.A.

Pangea S.A.

Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)

Armiento S.A. (Grupo A Mano)

La secretaria general Silvia Noemí Viazzi firmó la resolución de exclusión publicada en el Boletín Oficial Shutterstock - Shutterstock

La resolución oficial detalla que estas trece firmas poseían registros provisorios o mantenían trámites de inscripción incompletos. El organismo rector determinó el rechazo de estas solicitudes tras el análisis de los expedientes administrativos. El texto oficial de la SSS señala: “el rechazo de la inscripción definitiva y la baja de los registros provisorios otorgados a las entidades”.

Esta decisión interrumpe la posibilidad de que estas firmas operen bajo el marco regulatorio del sistema de salud privado nacional. Los usuarios de estos servicios deben verificar su situación ante la pérdida de cobertura de sus actuales prestadoras.

El Gobierno rechazó las solicitudes de inscripción definitiva por la falta de documentación técnica y contable JUAN MABROMATA - AFP

Cuáles fueron los requisitos incumplidos por las prestadoras

El procedimiento de fiscalización se ampara en las facultades que otorga la ley al Poder Ejecutivo. Esta normativa establece una serie de obligaciones estrictas para todas las empresas del rubro asistencial.

Las compañías deben presentar balances contables auditados, informes sobre su patrimonio neto y datos precisos sobre su cantidad de afiliados. La falta de estos elementos impide la validación estatal para la venta de planes de salud.

La Superintendencia de Servicios de Salud inició este proceso de depuración para garantizar la solvencia de las coberturas vigentes. El edicto firmado por Viazzi sirve como notificación formal para todos los beneficiarios vinculados a estas firmas.

El organismo rector asegura que la medida protege el derecho a la salud de los ciudadanos frente a estructuras empresariales sin respaldo técnico suficiente. Las empresas mencionadas no lograron acreditar su actividad real ni su capacidad financiera según los parámetros establecidos por la ley vigente.

En qué marco se tomó esta decisión

La desvinculación de estas trece sociedades se suma a otras medidas similares adoptadas durante el primer mes del año. El pasado 20 de enero, se informó sobre la quita de permisos a otras cuatro prepagas del mercado.

Con esta nueva tanda de bajas, la cifra total de entidades removidas del sistema alcanza los 27 casos en lo que va de 2026. El Gobierno nacional define estas acciones como parte de un proyecto de saneamiento integral del padrón de prestadores médicos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.