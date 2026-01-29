Una por una: estas son todas las empresas de medicina prepaga que el Gobierno dio de baja
La Superintendencia de Servicios de Salud oficializó el cese de actividades para un grupo de firmas del sector privado; el organismo estatal notificó a los afiliados mediante un edicto en el Boletín Oficial
- 3 minutos de lectura'
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió la exclusión de trece compañías de su padrón de entidades autorizadas. El organismo nacional publicó la nómina en el Boletín Oficial bajo la firma de la secretaria general Silvia Noemí Viazzi. Esta acción administrativa responde a la falta de cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la permanencia en el mercado.
Una por una: estas son todas las empresas de medicina prepaga que el Gobierno dio de baja
El listado oficial de las prestadoras que pierden su personería jurídica ante el organismo de control incluye organizaciones con diversos grados de actividad previa. El Gobierno rechazó la inscripción definitiva de estas firmas debido a la ausencia de documentación necesaria para su funcionamiento legal:
- Codime S.A.
- Mapfre Salud S.A.
- Sociedad Médica Universitaria S.A.
- Carra Salud S.A.
- Huinca Salud
- Rescate Centro S.A.
- Emergencia Río Cuarto (Aspurc)
- Emergencias Médicas Punilla S.A.
- Grupo Gerenciador G4 S.A.
- Emergencia Cardio Asistencial S.A.
- Pangea S.A.
- Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)
- Armiento S.A. (Grupo A Mano)
La resolución oficial detalla que estas trece firmas poseían registros provisorios o mantenían trámites de inscripción incompletos. El organismo rector determinó el rechazo de estas solicitudes tras el análisis de los expedientes administrativos. El texto oficial de la SSS señala: “el rechazo de la inscripción definitiva y la baja de los registros provisorios otorgados a las entidades”.
Esta decisión interrumpe la posibilidad de que estas firmas operen bajo el marco regulatorio del sistema de salud privado nacional. Los usuarios de estos servicios deben verificar su situación ante la pérdida de cobertura de sus actuales prestadoras.
Cuáles fueron los requisitos incumplidos por las prestadoras
El procedimiento de fiscalización se ampara en las facultades que otorga la ley al Poder Ejecutivo. Esta normativa establece una serie de obligaciones estrictas para todas las empresas del rubro asistencial.
Las compañías deben presentar balances contables auditados, informes sobre su patrimonio neto y datos precisos sobre su cantidad de afiliados. La falta de estos elementos impide la validación estatal para la venta de planes de salud.
La Superintendencia de Servicios de Salud inició este proceso de depuración para garantizar la solvencia de las coberturas vigentes. El edicto firmado por Viazzi sirve como notificación formal para todos los beneficiarios vinculados a estas firmas.
El organismo rector asegura que la medida protege el derecho a la salud de los ciudadanos frente a estructuras empresariales sin respaldo técnico suficiente. Las empresas mencionadas no lograron acreditar su actividad real ni su capacidad financiera según los parámetros establecidos por la ley vigente.
En qué marco se tomó esta decisión
La desvinculación de estas trece sociedades se suma a otras medidas similares adoptadas durante el primer mes del año. El pasado 20 de enero, se informó sobre la quita de permisos a otras cuatro prepagas del mercado.
Con esta nueva tanda de bajas, la cifra total de entidades removidas del sistema alcanza los 27 casos en lo que va de 2026. El Gobierno nacional define estas acciones como parte de un proyecto de saneamiento integral del padrón de prestadores médicos.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
En tres pasos. La rutina para empezar a hacer ejercicio después de las vacaciones y sostenerla en el tiempo
Según un informe de Harvard. Colesterol: los seis alimentos que ayudan a prevenirlo y en qué cantidades hay que consumirlos
"No quedó nada". Patagonia en alerta: qué se sabe de los incendios, el pedido de emergencia y las zonas más afectadas por el fuego
- 1
Quién era Silvana Garibaldi, la turista de Pilar que murió tras tirarse de una cascada en el Parque Nacional Nahuel Huapi
- 2
Hay alerta naranja y amarilla por altas temperaturas y tormentas para este miércoles 28 de enero: las provincias afectadas
- 3
Punta del Este: un argentino fue reanimado en la playa tras sufrir una picadura de insecto
- 4
Carnaval 2026 en Jujuy: la agenda completa de las celebraciones