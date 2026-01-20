El Gobierno dispuso la baja de cuatro prepagas: ya son 27 en lo que va del 2026

Por medio de una publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno volvió a dar de baja prepagas, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), luego de haber rechazado la semana pasada a otras 23. En esta ocasión, estableció la medida para cuatro empresas que estaban inscriptas provisoriamente en la entidad.

Esta vez, las empresas afectadas en el documento que lleva la firma de Silvia Noemí Viazzi -la secretaria general del organismo- fueron: la Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, la Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral S.A. y la Cámara de Tabaco de Misiones.

Las bajas de las prepagas consisten en un proyecto del Gobierno de depurar el registro y actualizarlo para alcanzar mayor transparencia en el sistema de salud. En 2024, cuando comenzó a implementarse esta serie de medidas, el Poder Ejecutivo señaló que se trataba de un “reordenamiento”.

“En ningún momento aportaron padrones de afiliados. Se trata de razones sociales sin usuarios, que, en su gran mayoría, se dieron de alta en los años anteriores como supuestos prestadores, con un número provisorio, sin la posterior presentación de documentación que acredite su actividad. Nunca presentaron balanza original ni balances interanuales posteriores”, expresaron fuentes del SSS a LA NACION cuando empezaron a darse de baja prepagas.

La semana pasada, el organismo dispuso la baja de 23 empresas y el número total durante la gestión mileísta superó las 125. Incluso, en algunas ocasiones, el gobierno nacional justificó que en las prepagas canceladas se encontraban irregularidades y no habían presentado ningún tipo de documentación ante la SSS.

Todas las prepagas rechazadas en 2026

Staff Médico S.A.

Sancor Medicina Privada S.A.

Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA)

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

Cardio S.A.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones