La Ciudad desalojó un edificio que estaba estaba usurpado hace 40 años y era propiedad del Conicet

Los efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron un nuevo operativo de desalojo, esta vez en un edificio histórico ubicado en el barrio porteño de San Nicolás. El inmueble, localizado en la calle Tucumán 1727, a metros de la avenida Callao, pertenecía originalmente al gobierno nacional y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Según detallaron desde el gobierno porteño, los vecinos de la zona habían denunciado numerosos hechos de inseguridad y ruidos molestos producto de la ocupación que llevaba más de 40 años.

En el interior del inmueble, que se encontraba en estado de descuido y abandono, los efectivos encontraron banderas y estandartes de agrupaciones políticas.

El edificio que desalojó el gobierno porteño.

Con esta ya son 568 las propiedades que recuperó la administración porteña en el marco de las medidas que impulsa para garantizar “el respeto de la propiedad privada” y “el orden público”. “Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Y agregó: “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito. Hoy le devolvimos la tranquilidad al barrio”.

El operativo fue realizado en conjunto con la Policía de la Ciudad junto con la Red de Atención y la Guardia de Auxilio debido al avanzado estado de deterioro y peligro de derrumbe en la propiedad —diseñada por Arturo Prins, arquitecto de la Facultad de Ingeniería de la UBA— que, tras la inspección, fue clausurada.

Ya son más de 500 los edificios desalojados.

En el comunicado, el gobierno porteño destacó que entre las propiedades recuperadas en los últimos dos años se incluyen edificios emblemáticos como la Casa Blaquier, que estuvo ocupada de manera ilegal durante más de cuatro décadas en el Casco Histórico, y el llamado “Elefante Blanco” de la calle Olazábal al 3400 en Belgrano.

También se liberó un espacio situado debajo de la autopista Perito Moreno en Parque Avellaneda, usurpado por una cooperativa de cartoneros vinculada al dirigente Juan Grabois, y una playa de estacionamiento que funcionaba irregularmente en Villa Luro, al igual que un predio de 2500 metros cuadrados donde funcionaba irregularmente un campo de deportes, ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados del piquetero Raúl Castells.

El predio tomado por cartoneros

La Ciudad recuperó un predio tomado. GCBA

A principios de enero, el gobierno de la Ciudad desalojó un predio ubicado en Parque Avellaneda ocupado por la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Grabois.

El lugar en cuestión está ubicado debajo de la autopista Perito Moreno, en Ameghino 1035 y, según detallaron desde la administración de Jorge Macri a LA NACION, era usado como depósito sin permiso.

Durante el operativo llevado adelante a primera hora de este miércoles intervinieron 20 agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana con maquinaria y camiones, junto a la Policía de la Ciudad y personal de la Red de Atención. Tras el operativo, el predio será devuelto a la Dirección General Administración de Bienes, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que definirá el destino del lugar.