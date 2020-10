Uruguay sin verano. Quejas por argentinos que ingresan y eluden la cuarentena

Punta del Este fue uno de los destinos elegidos por los argentinos que se fueron a Uruguay Fuente: Archivo

MONTEVIDEO.- El teléfono suena, suena, y no contestan. O atiende alguien y dice "número equivocado". No son todos, son algunos casos así: se trata de argentinos que entraron al Uruguay por el régimen de frontera restringida pero no cooperan con el seguimiento epidemiológico. Aunque sean pocas situaciones, preocupa.

Lo mismo pasa en el noreste, en la frontera con Brasil. Los responsables sanitarios de las zonas de puentes con Entre Ríos y de pasos con el país norteño advierten que tanto argentinos como brasileños se muestran dispuestos a todos los controles cuando ingresan, pero se resisten al seguimiento de cuarentena de una semana y a los controles para recibir el visto bueno de circular regularmente.

El virus se está colando y propagando, y cuando Uruguay sentía que tenía la pandemia reducida a una mínima expresión, la cantidad de contagios de coronavirus aumenta cada día. Una de las explicaciones está en las fronteras. Por eso, el presidente Luis Lacalle Pou decidió priorizar el cuidado de la salud y resignar movimiento económico por turismo.

Barreras para el verano

Las barreras seguirán así en el verano y la temporada se limitará al turismo interno y a los extranjeros que tengan residencia en Uruguay.

Luis Lacalle Pou anunció que no abrirá las fronteras para la temporada de verano

El anuncio es un golpe al sector turístico que esperaba hace semanas lo que se decidiera en octubre, como estaba previsto, pero no fue sorpresivo porque en los últimos días se vio un rebote de coronavirus que encendió luces amarillas.

"Va a ser un verano restringido. Las fronteras van a estar básicamente cerradas salvo excepciones que ya se conocen, y quizás alguna más. Pero la decisión del gobierno es en base a lo que ha pasado en el mundo cuando se han abierto fronteras, con el relajamiento del turismo, con países como Islandia, que tenían muy pocos casos y se dispararon", dijo el presidente en una conferencia de prensa que había generado mucha expectativa.

Los operadores turísticos recibieron el anuncio con resignación. Y los organizadores de fiesta, que venían golpeados desde marzo y esperaban una posibilidad de volver a trabajar gradualmente, asumieron que su panorama seguirá duro.

Decisión dificil

"Sé que es una decisión que muchos no van a compartir; es una decisión difícil para nosotros. La estiramos, la estiramos, la estiramos, pero los elementos son contundentes. Así que con pena, con tristeza, el deber de cuidado, nos dice que el verano va a ser un verano básicamente restringido, de fronteras cerradas, en nuestro país", dijo Lacalle Pou.

La Directora de Salud de Salto, Rosa Blanco, reconoció que al ingresar al país, "la mayoría de la gente colabora" con los controles, pero que preocupa que pierden contacto con "algunos de los argentinos" que entran por el puente de la represa de Salto Grande, desde Concordia.

"A veces la gente no contesta a los llamados" dijo Blanco, y agregó que en algunos casos "han violado la cuarentena para hacer alguna diligencia"

Dijo que 80% de los que ingresan por ese puente son transportistas, muchos llegan de Paraguay y en su mayoría no traen test, por lo que deben hacerselos ahí, pero y como "no se puede detener la carga, se les da todas las indicaciones, siguen su camino y se los localiza si el test da positivo y se activa un operativo".

Problemas con Brasil

Algo parecido pasa en otro de los puentes binacionales. El director Departamental de Salud de Río Negro, Andres Montaño, se quejó de la falta de respuesta de muchos argentinos que entran por Gualeguaychú-Fray Bentos. "El martes entraron 24 ciudadanos por las excepciones y solo pudimos localizar a uno", se queja. "No podemos comprobar que cumplan cuarentena obligatoria. Es un tema que nos preocupa", dijo Montaño.

También pasa esto por la vecindad con Brasil. La Directora de Salud del departamento de Cerro Largo, Mariela Anchén, dijo que tienen serios problemas para contactar a los brasileños que ingresan por Río Branco y Aceguá.

"Hay casos en los que quienes ingresan no te ponen un teléfono de contacto (en la declaración jurada) o te ponen un teléfono que no corresponde y se hace difícil hacer un seguimiento", dijo Anchén.

La normativa para autorización de extranjeros (con residencia en Uruguay o que llegan por relación laboral) comprende una declaración jurada en la que indica que deben hacer cuarentena y avisar si tienen sintamos sospechosos de gripe.

El 19 de junio los contagiados por Covid-19 habían bajado a solo 12 casos, pero luego vino un repunte y llegaron a 91 el 2 de julio. Ese mes volvió a bajar, pero luego se incrementó para llegar a 239 casos el 2 de agosto. Actualmente hay 444 casos activos, récord desde que la pandemia llegó al Uruguay. El repunte se hizo más fuerte en estas dos últimas semanas.

