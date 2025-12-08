Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen: esta es su historia y qué oración rezarle

Cada 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María para la Iglesia Católica. La festividad pertenece a las fiestas marianas del catolicismo, una doctrina que resalta la gracia y virtudes de María de Nazaret, una figura de empatía, solidaridad y fe. Si bien el significado de esta jornada puede presentar confusiones, refiere al nacimiento libre de pecados de la Virgen.

En la Argentina, esta fecha es un feriado nacional inamovible, en el cual muchas personas aprovechan para armar el arbolito de Navidad, un elemento clave para la fe, que representa la generosidad de Dios a través de la Santísima Trinidad, que se expresa en su figura triangular.

Hoy se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen X

La historia de la Inmaculada Concepción

El significado de esta jornada suele prestar confusión para muchas personas, ya que se asocia a la Inmaculada Concepción de Jesús. Sin embargo, la fecha refiere al resguardo divino que fue asignado a su madre, María de Nazaret, desde su propia concepción. Vale recordar que, para el catolicismo, todas las personas, desde Adán y Eva, nacen con el denominado “pecado original”, el cual es absuelto con el Bautismo; sin embargo, María careció de dicha pena natural a la condición humana como señal de su pureza que luego le permitiría dar a luz a Cristo.

El Papa Pío IX enunció en uno de sus discursos: “Declaramos que la doctrina que dice que María fue concebida sin pecado original, es doctrina revelada por Dios y que a todos obliga a creerla como dogma de fe”.

Las primeras celebraciones de la Inmaculada Concepción se llevaron a cabo en el año 1644 en España. En 1854, el Papa Pio IX decidió establecer un día en su honor, a través de una jornada especial en la Basílica de San Pedro del Vaticano, Roma. La festividad se caracterizó por la participación de más de 200 obispos, fieles y embajadores de todo el mundo. El Sumo Pontífice ordenó que 300 campanas sonaran al mismo tiempo que liberaran 100 palomas, en símbolo de esperanza y salvación.

El Día de la Inmaculada Concepción de María es una de las celebraciones más importantes del catolicismo y conforma una de las fiestas marianas. Existe la Novena a la Inmaculada Concepción, el cual consiste en nueve días de rezo que anteceden esta fecha.

Según el dogma, la Virgen María nació sin pecado original Ginnette Riquelme - AP

Oración a la Virgen Inmaculada para pedir su ayuda

Tal como señala la Agencia Católica de Informaciones- ACI Prensa, esta es la oración para pedirle a la Virgen María por cualquier necesidad, en la celebración de su Inmaculada Concepción:

Una vez más estamos aquí para rendirte homenaje

a los pies de esta columna,

desde la cual tú velas con amor

sobre Roma y sobre el mundo entero,

desde que, hace ya ciento cincuenta años,

el beato Pío IX proclamó,

como verdad de la fe católica,

tu preservación de toda mancha de pecado,

en previsión de la muerte y resurrección

de tu Hijo Jesucristo.

¡Virgen Inmaculada!

tu intacta belleza espiritual

es para nosotros una fuente viva de confianza y de esperanza.

Tenerte como Madre, Virgen Santa,

Nos reafirma en el camino de la vida

como prenda de eterna salvación.

Por eso a ti, oh María,

Confiadamente recurrimos.

Ayúdanos a construir un mundo

donde la vida del hombre sea siempre amada y defendida,

toda forma de violencia rechazada,

la paz buscada tenazmente por todos.

¡Virgen Inmaculada!

En este Año de la Eucaristía

concédenos celebrar y adorar

con de renovada y ardiente amor

el santo misterio del Cuerpo y Sangre de Cristo.

En tu escuela, o Mujer Eucarística,

enséñanos a hacer memoria de las maravillosas obras

que Dios no cesa de realizar en el corazón de los hombres.

Con premura materna, Virgen María,

guía siempre nuestros pasos por los senderos del bien.

¡Amén!