Esta es la enfermedad que multiplica el riesgo de infarto y aumenta el de ACV durante la primera semana

En su visita a los estudios de LN+, el cardiólogo Jorge Tartaglione expuso los principales motivos que hacen de la vacunación una decisión fundamental para la prevención
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Con la llegada del otoño queda inaugurada la temporada de virus respiratorios y vacunarse contra la gripe resulta menester. El cardiólogo Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+, donde resaltó la importancia de esta práctica sencilla para protegernos de enfermedades y explicó por qué es peligroso relativizar los efectos de la influenza.
“La gripe parece una infección banal, pero no lo es. Porque el corazón también se vacuna”, sentenció Tartaglione, en un contexto en el que comenzó la vacunación antigripal en todo el país.
Luego, argumentó: “Cuando uno tiene gripe se multiplica por seis el riesgo de infarto, principalmente durante la primera semana. Además, aumenta por ocho el riesgo de ACV“.
En palabras del experto, “si aumenta la gripe, aumenta la tasa de infartos, por eso la vacuna es muy importante”.
Tartaglione también hizo referencia a cuánto influyen los cuadros previos. “No hace falta tener antecedentes o problemas cardíacos: sin vacuna, el riesgo de tener alguna complicación es la misma”.
Por otro lado, el experto evidenció una situación crítica: “En nuestro país, en los últimos años, la tasa de vacunación cayó hasta en un 70%”.
Las vacunas salvan vidas
Consultado sobre lo gravitacional que resulta para la salud la implementación de vacunas, Tartaglione aseveró: “Vacunarse salva vidas. La humanidad vive por tres cosas: el agua potable, los antibióticos y las vacunas“.
Ante la consulta sobre si es necesario volver a vacunarse si ya fuimos inoculados el año anterior, el especialista dijo: "Hay que repetir la vacunación: no sirve decir: ‘Pero...si ya me vacuné el año pasado’“.
En pos de resaltar la importancia de colocarse las dosis estipuladas por el calendario, Tartaglione aludió a su vida privada y reconoció haber perdido amistades “por ponerse en contra de las vacunas”. “Por esto insisto: andá a la salita de salud más cercana y ponete la vacuna contra la gripe”, cerró el cardiólogo.
Quiénes deben vacunarse
- Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.
- Pacientes con diabetes.
- Pacientes con enfermedades cardiovasculares u obesidad.
- Pacientes con enfermedades pulmonares.
- Personal de salud.
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