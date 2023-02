Gripe aviar: qué se sabe de esta enfermedad, cuáles son los síntomas y cómo prevenirla

escuchar

La detección de un caso de gripe aviar (H5N1) en aves silvestres por primera vez en la Argentina atrajo la atención sobre esta enfermedad, extendida mayormente a este grupo de animales, y con una “posibilidad muy baja” de transmisión en seres humanos.

Así lo recordó el Ministerio de Salud nacional luego del reporte en la laguna de Pozuelos, al noroeste de la provincia de Jujuy, cerca de la frontera con Bolivia. De todas formas, el país declaró la emergencia sanitaria y aún mantiene el status de libre de gripe aviar al no haberse registrado casos de esta enfermedad en animales de criadero.

¿Qué es la gripe aviar y cuáles son los síntomas?

La gripe aviar, también conocida como influenza aviar, es una enfermedad infecciosa, que afecta principalmente a las aves y que es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae. Existen diversos subtipos de la misma, los cuales presentan diferentes síntomas en las aves infectadas. Así, pueden clasificarse como de baja patogenicidad o altamente patógena.

La gripe aviar afecta mayormente a las aves y se transmite de continente a continente a través de la migración natural de este tipo de animales

Como recuerda la Organización Mundial de la Salud, “el virus de la influenza aviar de baja patogenicidad puede causar una enfermedad leve, que puede pasar desapercibida o sin la presencia de síntomas”. En cambio, subtipos como el H5 y H7 del tipo A, asociados a una alta patogenicidad, puede propagarse rápidamente en las aves, produciendo altas tasas de mortalidad en diferentes especies, por lo que es un mal cuyos brotes buscan prevenirse en sectores como el avícola.

Pero gran parte de la atención sanitaria desplegada sobre esta enfermedad tiene que ver con una eventual mutación que constituya un salto más extendido de su transmisión de los animales a los humanos. Actualmente, dicha posibilidad es remota, como muestra el Ministerio de Salud con datos: “En 19 años, desde 2003 a 2022, se notificaron 868 casos de influenza aviar en humanos en todo el mundo”.

En los contados casos donde este virus se transmite a los humanos, los síntomas establecidos por la OMS en las personas pueden ir desde “una infección leve de las vías respiratorias superiores (fiebre y tos) hasta neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda (dificultad para respirar), shock e incluso la muerte”.

Las autoridades sanitarias enfatizan que la gripe aviar no se transmite a través de la carne de estos animales, que sigue siendo segura para su consumo humano (AP Foto/Charlie Neibergall, Archivo)

Consejos para reducir el riesgo de contagio de gripe aviar

Por esto, en tanto no haya novedades epidemiológicas sobre la transmisión de este patógeno, desde el Ministerio de Salud exhortan a la población a tomar los recaudos que se deben seguir para evitar contagiarse de cualquier virus, pero resaltan que no es necesario modificar hábitos de consumo como las carnes de aves, que no representan ningún tipo de riesgo en este aspecto.

En ese sentido, sugieren seguir las siguientes pautas:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol

Evitar el contacto directo con aves silvestres y, de ser posible, solo observarlas desde lejos.

Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parecen estar enfermas o muertas.

En relación a aves en grandes ciudades (gorriones, palomas) el riesgo se considera muy bajo ya que estas aves no se han mostrado hasta el momento muy susceptibles al virus.

En caso de encontrarse algún ave enferma o muerta, evitar el contacto y dar aviso a las autoridades sanitarias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral.

Qué es la emergencia sanitaria

La detección del primer caso de gripe aviar en aves silvestres en la Argentina, en un contexto de aumento de los casos animales de esta enfermedad en el mundo, llevó al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria) a declarar la emergencia sanitaria: una medida que acelera los mecanismos de control y pone sobre la mesa la importancia de combatir este mal a nivel nacional para evitar que se transmita a aves de corral.

Los alcances de la medida están contenidos en la Resolución 147/2023 del organismo a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde se estableció “propiciar las normas complementarias que dispongan medidas de control, prevención y vigilancia, adoptando las acciones sanitarias extraordinarias que coadyuven a mantener el estatus sanitario del país respecto de la influenza aviar”.

La influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) es una enfermedad de alto impacto en la producción avícola 🐓🐥🦢🦜

En el marco de la emergencia sanitaria (RES 147/2023) declarada debido a los casos registrados en aves silvestres en Jujuy, reforzamos la vigilancia epidemiológica. pic.twitter.com/CYuW5SWg8q — Senasa Argentina (@SenasaAR) February 16, 2023

En este sentido, también se autoriza al Senasa a “adoptar las medidas técnico-administrativas extraordinarias acordes al estado de emergencia”. Entre estos nuevos permisos, se lo autoriza a “contratar locaciones de obra, servicios no personales y/o terceros, comprar equipamiento y efectuar todo gasto necesario para hacer frente a dichas tareas”.

Las autoridades también dijeron que, ante la detección de aves muertas o con dificultades de locomoción, se debe dar notificación al Senasa a través de la oficina local, de la App “Notificaciones Senasa”. También se puede hacer por mail a notificaciones@senasa.gob.ar, en el apartado “Avisá al Senasa” en https://www.argentina.gob.ar/senasa o por teléfono al 11 5700 5704.

Qué se sabe sobre el último brote de gripe aviar en el mundo

El último reporte de la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) muestra que la temporada epidémica actual de la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) se presentó con alrededor de 290 brotes notificados en aves de corral y alrededor de 140 en aves silvestres en el periodo comprendido entre el 2 de diciembre de 2022 a 5 de enero de 2023.

Geográficamente, se observa el alcance global de este mal, propagado entre las aves infectadas por su migración: los casos se reportaron principalmente en países de Europa y también en la región de América, Asia y África.

Una gaviota yace muerta en la playa de Santa María en Lima, Perú, el martes 30 de noviembre de 2022. Al menos 13.000 aves han muerto en lo que va del mes de noviembre, a lo largo del Pacífico peruano por gripe aviar, según dijo el martes el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). (AP Foto/Guadalupe Pardo)

La OMSA también advierte que “los países de estas regiones están experimentando un mayor número de brotes en comparación con los casos registrados el año previo durante el mismo periodo”.

En nuestro continente, hasta el 6 de febrero de 2023, las autoridades de agricultura de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, República Bolivariana de Venezuela, Bolivia y Uruguay han detectado brotes por virus IAAP A(H5N1) en aves de corral, de granjas avícolas y/o silvestres.

Durante el mismo periodo, se han registrado dos infecciones humanas causadas por la influenza aviar A(H5). La primera tuvo lugar en Estados Unidos, en la cual se identificó el subtipo A(H5N1) y fue notificada el 29 de abril de 2022; mientras que la segunda en Ecuador, la cual fue notificada el 9 de enero de 2023.

LA NACION

