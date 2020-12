Vacuna rusa: ¿Qué dicen expertos argentinos sobre el anuncio de Vladimir Putin?

Los especialistas indican que hay que esperar a los ensayos de fase 3 para saber si la vacuna se puede aplicar a mayores de 60 años Crédito: Shutterstock

Alejandro Horvat Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2020 • 12:21

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, que tiene 68 años, dijo hoy que todavía no ha recibido la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik-V, ya que aún no se recomienda para personas mayores de 60 años. Sus dichos generaron una gran preocupación porque, además de los trabajadores esenciales, los primeros que deberían ser vacunados son los ciudadanos que pertenecen a los grupos de riesgo, es decir, aquellos con comorbilidades o que sean mayores de 60.

Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial durante la pandemia de coronavirus, explica que los dichos del líder ruso hacen referencia a que ninguna vacuna en fase 2 puede ser testeada en mayores de 60, por eso es que aún no es seguro que ese grupo de personas se aplique la Sputnik V. Pero, afirma, que los rusos ya están finalizando las pruebas de la fase 3 y esos resultados, que incluyen a voluntarios con más de 60 años, serán publicados la semana que viene.

"La vacuna rusa de fase 2 que está publicada enroló gente de hasta 60 años para las pruebas. No se permite en fase dos enrolar a voluntarios mayores de 60, pero la fase 3 de los rusos, que se va a publicar en los próximos días, incorpora voluntarios mayores y con comorbilidades", señala López.

El especialista agrega que el protocolo para el desarrollo de las vacunas es muy claro respecto de los pasos por seguir. "Ahí esta estratificado por edad. Lo que dice Putin es en parte cierto porque en la fase 2 no se incorpora a esa gente, pero lo que sí tienen que hacer es publicar los datos de la fase 3 lo antes posible porque no tendría sentido comprar una vacuna que no sirve para los mayores de 60 años".

Ricardo Teijeiro, infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, también señala que Putin se refirió a que no están terminados los estudios que evalúan a los mayores de 60. "Esa evaluación estará terminada a fin de diciembre. Los rusos ya vacunaron a mayores de 60, no es que no se los puede vacunar, pero aún no están esos resultados. De todos modos, aunque los rusos digan que sí se puede usar en personas mayores, luego la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en nuestro país la tiene que autorizar, es decir que nosotros también la vamos a evaluar, no es que si Rusia aprueba la vacuna ya está lista para que sea aplicada en la Argentina".

Una semana atrás, el presidente Alberto Fernández., que tiene 61 años, aseguró que no tiene ninguna duda sobre la calidad de la vacuna rusa. "Yo voy a ser el primero en vacunarme", enfatizó durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, junto al ministro de Salud, Ginés González García.

El jefe del Estado dijo que el Gobierno "analizó mucho" la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. "Algunos en la Argentina siembran dudas sobre la calidad científica rusa, pero el instituto donde se desarrolló la vacuna tiene varios premios Nobel entre su planta de científicos", remarcó.

Conforme a los criterios de Más información