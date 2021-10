Vacunación pediátrica: la Ciudad habilitará mañana la inscripción para todos los niños de 3 a 11 años

Cuando pasaron nueve días desde que comenzara la vacunación pediátrica contra el coronavirus Covid-19 para niños de 3 a 11 años con comorbilidades, las autoridades porteñas anunciaron que mañana habilitarán la inscripción para el resto de los chicos de esa franja etaria sin condiciones de riesgo.

“La Ciudad avanza con el Plan de Vacunación contra el Covid-19 y hoy alcanzó al 70% de los vecinos con el esquema de inmunización completo. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anunciará mañana a las 9.30, en conferencia de prensa, la apertura del empadronamiento online (buenosaires.gob.ar/vacunacovid) para todos los chicos de 3 a 11 años. De esta manera quedará habilitado para todas las personas de 3 años en adelante ”, informaron a través de un comunicado.

Las autoridades también indicaron que “una vez que inicie la inmunización, en los centros seleccionados habrá un equipo médico que contará con un especialista en pediatría para brindar asistencia inmediata en caso de que sea necesario. Según lo acordado, en la última edición del Consejo Federal de Salud (Cofesa) del día 4 de octubre en esta instancia se utilizarán las vacunas de Sinopharm. Luego de recibir la dosis, permanecerán 15 minutos en observación”.

La ciudad había quedado en medio de la polémica en los últimos días por ser uno de los que menos habían avanzado en la vacunación con los más chicos, a contramano del resto de la población donde lideran el ránking nacional de total de población vacunada con una y dos dosis.

Ayer LA NACION, había consultado a fuentes sanitarias porteñas explicaron la situación e indicaron que son varios los factores que derivaron en el bajo porcentaje. Entre los más destacados están una baja y lenta inscripción de chicos con comorbilidades, el ausentismo que es mayor a más baja edad, a lo que se suma al cuello de botella que implica tener una capacidad de aplicación diaria de dosis de 35.000.

“¿Cómo que no queremos vacunar a los más chicos? Ya vacunamos al 70% de los que se inscribieron entre 3 y 11 años con comorbilidades”, habían dicho ayer ante la consulta de este medio.

En la Ciudad estiman que el grupo de niños con comorbilidades está integrado por alrededor de 15.000 chicos. De ese total, se anotaron poco menos de 10.000, según los registros porteños, y no lo hicieron todos el primer día. “Se fueron anotando muy lentamente, también por la poca cantidad que hay”, detallaron.

“Nosotros ofrecemos los turnos en función de la cantidad máxima disponible en cada uno de los vacunatorios y los organizamos en orden de prioridad igual al que se estableció en el plan de vacunación. Es decir, primero los adultos, luego adolescentes y recién los chicos. Nosotros hoy priorizamos aplicar segundas dosis y completar esquemas. Si, por ejemplo, tenemos personas de 50 años esperando la segunda dosis, esa persona será priorizada antes que un chico. No tiene lógica sanitaria”, respondieron desde la Ciudad.

Ante la consulta de que no se podía comparar porque se tratan de vacunas diferentes, explicaron que el problema no pasa por qué vacuna se aplica, sino por la disponibilidad de turnos diarios: “Tenemos 35.000 turnos por día. No es que no queremos vacunarlos. Tenemos que ofrecer en base al riesgo y prioridad sanitaria que se acordó en el Consejo Federal de Salud”.

Sobre la diferencia que existe entre dosis aplicadas y turnos asignados, dijeron: “De los 35.000 turnos diarios que asignamos, finalmente se terminan vacunando unos 25.000 en promedio, porque en el medio están las personas que no asisten, los que no eligen ningún turno y lo que notamos es que el ausentismo es mayor en adolescentes y niños. A modo de ejemplo, el primer día de vacunación para chicos se asignaron 3070 turnos y fueron 2227″.