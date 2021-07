Vacunas a demanda: Mendoza comienza a inocular sin turnos y apunta a los “rebeldes”

MENDOZA.- La provincia del oeste argentino apretó el acelerador en la campaña de vacunación contra el coronavirus y abrió la posibilidad de inocularse “a demanda”, sin turno previo, para todos los mayores de 18 años. El objetivo: lograr que más jóvenes se inmunicen, ya que la franja etaria por debajo de los 40 años es la que más resistencia pone a las dosis.

El Ministerio de Salud local puso en marcha esta alternativa para quienes aún no han recibido el primer componente contra el Covid-19. De esta manera, sin inscripción previa, los interesados deberán asistir desde este viernes y durante toda la semana a los centros habilitados más cercanos a sus domicilios solo con el DNI. En tanto, para el caso de las segundas dosis, la campaña se regirá con el sistema de turnos web.

“Vamos a pedirles a todos los mendocinos que se acerquen a las sedes más cercanas a su domicilio real en el horario de 9 a 17 y presentando el DNI y de ese modo podrán acceder a la vacuna. No se concentren en el mismo horario, no vayan todos temprano para no hacer cola, pueden ir en cualquier momento de la franja horaria”, explicó la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, durante el anuncio en Casa de Gobierno, acompañada por la subsecretaria de Planificación de Salud, Mariana Álvarez, y la directora de Inmunizaciones, Iris Aguilar.

En tanto, las funcionarias solicitaron a las mujeres embarazadas que hagan la consulta a su obstetra y, si reciben la autorización para inocularse, concurran sin turno, siempre con la orden médica, a los centros de vacunación.

Los ojos del Ejecutivo están puestos en los rebeldes o díscolos, ya que demuestran cierta resistencia a recibir los sueros, ya sea por temor a los efectos adversos o por disconformidad con los laboratorios que acordaron con la Argentina. En este sentido, la semana pasada, el gobernador Rodolfo Suarez hizo un llamado a la población joven a vacunarse, lo que generó un efecto positivo y se incrementaron los inscriptos en más de 60.000. Por eso, el plan es insistir en la toma de conciencia de estos ciudadanos, ya que de 1,4 millones de mendocinos como población objetivo, ya se recibieron la primera dosis 1,1 millones. Así, hay unas 300.000 personas que todavía se espera que se vacunen.

Desde Salud insistieron en que unos de los sectores que menos se había inscripto para recibir la vacuna fue el de las personas que tienen entre 30 y 40 años. Por eso, la ministra Nadal destacó que en los últimos días se ha crecido a expensas de ese sector. “Es el lugar a donde más queremos apuntar. En función de cómo nos va con espontaneidad, pasaremos a una tercera estrategia, que es ir al territorio. El objetivo es que todos los mendocinos se vacunen, les pedimos que asistan a los centros de vacunación”, dijo la funcionaria.

Crece la preocupación por la segunda dosis de Sputnik

Asimismo, en relación con las segundas dosis, desde el Ejecutivo local dejaron en claro que regirá el sistema de turno programado. “Vamos a seguir convocando vía correo electrónico para completar esquemas, no hay vacunación espontánea para segundas dosis. La demanda y la espontaneidad es para quienes no han recibido la primera”, aclararon las autoridades. De todas maneras, aquellas personas que ya cumplieron el plazo entre la primera y la segunda dosis de Sinopharm y AstraZeneca podrán dirigirse a los centros de inoculación de manera espontánea, sin condicionamientos.

En tanto, sobre el controversial esquema de vacunación con Sputnik, Nadal señaló que la aplicación de segundas dosis depende del envío de Nación y que actualmente no hay stock. “Hemos recibido aproximadamente 400 mil primeras dosis y 100 mil segundas dosis, que han sido todas aplicadas. Con Sputnik ha completado el esquema sólo el 4%. En el esquema de segundas dosis completo con todas las vacunas estamos cerca del 16% y con primeras dosis aplicadas estamos cerca del 70% de la población”, indicó la titular de la cartera sanitaria.

La titular de Salud dejó en claro que los grupos especiales que ya recibieron la primera dosis deberán esperan a que se los convoque nuevamente para recibir el segundo componente. “Todos aquellos que fueron vacunados en grupos especiales, como trabajadores de servicios públicos, supermercados, hoteleros, gastronómicos y quienes fueron citados a través de sus empleos, recibirán la segunda dosis del mismo modo que fueron convocados para la primera. No deben ir de forma espontánea. Estamos esperando los intervalos necesarios para quienes fueron vacunados con las diversas vacunas para aplicarles la segunda y eso ya está sistematizado”.

Por último, en cuanto a la llegada de las vacunas de Moderna, desde el Gobierno provincial reiteraron que aún no hay aprobación de Estados Unidos en menores, por parte de la FDA. “Luego, una vez que lo apruebe en Argentina la ANMAT se actuará en consecuencia. En principio, estaría destinada a niños y adolescentes que tengan alguna comorbilidad”, indicó la funcionaria.