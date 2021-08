Varados en Miami: “No puede ser que no sepas cuándo vas a volar, vas reservando alojamiento día a día, todo se encarece”

MIAMI.— Mañana vencerá la prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que mantiene la vigencia del semáforo epidemiológico por el cual las fronteras continúan cerradas, y la decisión administrativa (DA) por la cual se impone un cupo de 1000 pasajeros por día para ingresar al país.

En Estados Unidos, como en otros países, muchos argentinos esperan regresar a su tierra. “Argentina es el único país en el mundo que no te deja volver. Estoy esperando que la ANAC confirme los vuelos de la segunda semana de agosto. Yo tengo mi vuelta que postergaron al 10 de agosto, pero a menos de una semana no sé si lo aprueban o no. Estas restricciones me agarraron acá porque salí el 24 de junio y me quedaba un mes. No puede ser que no sepas cuándo vas a volar, vas reservando alojamiento día a día, todo se encarece, lo peor es la incertidumbre”, dice Daniela que prefiere mantener su apellido en reserva. Está varada en Miami con su marido y su hijo, los tres están vacunados.

Diego Ricciardelli salió el 13 de junio con regreso previsto para el 4 de julio. Viajó a Miami porque él y su familia querían vacunarse ya que su hija estaba por dar a luz en España y querían ir a conocer a su nieto. “Si bien tengo puesta la Sputnik, no me dejan ingresar a Europa con lo cual tuve que venir a vacunarme acá para poder ir a conocer a mi nieto que ya nació”, explica.

Su regreso a la Argentina se lo pasaron al 23 de julio, y posteriormente al 15 de agosto, si bien estuvo varios días con el vuelo cancelado y sin saber en qué fecha podría regresar. “Mandé mails de atención al cliente a Aerolíneas Argentinas; por teléfono me atendía un contestador, por WhatsApp no me contestaban, les escribí por Twitter, ya no sabía por dónde entrar”, cuenta.

Al final escribió desde el teléfono de su esposa y ahí le contestaron con una propuesta absurda: le ofrecían cambiar su boleto que había comprado en business, para volver en turista, pagando una penalidad. “Increíble. Pensé que me devolverían la diferencia, pero me querían cobrar 600 dólares de multa por los dos pasajes, por pasar de business a turista. Finalmente me pusieron en un vuelo en business para el 15 de agosto, y ahora estamos rogando que no lo vuelvan a cancelar”, dice.

Sin medicación

Además, cuenta que su teléfono pasó a ser un marcapasos cuando esperaban fecha de viaje: no podían despegarse ni un segundo esperando la respuesta de aerolíneas, porque si no se contesta enseguida, se pierde la chance de obtener la butaca. En estos días se quedó sin medicación para el corazón y la tiroides, y gracias a un post de su hijo en Instagram, logró que desconocidos que viajaban pudieran acercarle su medicina.

Fuentes del consulado argentino en Miami explicaron que diversos factores hacen que la situación sea muy distinta respecto de lo vivido el año pasado. “Entendiendo que vivimos una situación atípica con la pandemia, al momento no registramos casos graves respecto de temas médicos. Tenemos conocimiento que todos aquellos casos que, por cuestiones médicas tenían algún tipo de gravedad, pudieron volver a país”, señalaron.

Desde American Airlines, Duncan Paterson, gerente de ventas para América del Sur de la compañía, afirmó que es difícil calcular la cantidad de varados que aún quedan en Estados Unidos pero aseguró que ha bajado el volumen de llamados que hubo comparado con el mes pasado.

“Cuando vino el DNU el 24 de junio, cortamos la venta de vuelos a Dallas y New York de julio y agosto. Hoy estamos facturando menos de un 10% en relación con lo que facturábamos en junio último, pero si no me vienen aprobando esos vuelos estaría rozando con el fraude moral ofrecer algo que no tengo certeza. La prioridad hoy es reacomodar gente. El nuevo DNU nos va a decir si volvemos a tener problemas. Si no me aprueban los vuelos que pido para agosto, y solo me aprueban la ruta a Miami, voy a tener nuevos varados”, asegura.

Por ejemplo, si alguien quisiera comprar un boleto para el vuelo de American Airlines del 23 de agosto desde el aeropuerto de Nueva York (JFK) a Ezeiza, el sistema arroja que no hay lugares, ya que no se están vendiendo dichas plazas. Sin embargo, hay 105 pasajeros que ya tenían un ticket emitido. “Si me lo aprueban, tengo capacidad extra para acomodar gente. Sino, tengo 105 varados más”, resume.