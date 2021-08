Vuelos: moderada expectativa entre las líneas aéreas por posibles cambios en el cupo de ingreso de pasajeros

El vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), Peter Cerdá, dijo hoy que podría haber un pequeño incremento en el número de pasajeros que pueden ingresar a la Argentina-hoy solo se permiten 1000 al día-, si bien no esperaban grandes novedades. Las restricciones ya llevan dos meses, cuando se bajó el número de 2000 pasajeros diarios a 600 para retrasar el ingreso de la variante delta de coronavirus al país.

“Desafortunadamente hasta el día de hoy no hemos recibido notificaciones de la planificación de vuelos. Esperamos y puede que haya un pequeño incremento de pasajeros, pero no estamos esperando grandes novedades sobre las restricciones que estamos viviendo hace dos meses”, afirmó hoy Cerdá en diálogo con radio La Red.

La decisión administrativa 683/2021, que salió el pasado 9 de julio y estableció un aumento de forma progresiva en el cupo de 600 a mil pasajeros diarios, vence mañana y fuentes del sector consultadas por LA NACION dijeron que el Gobierno tiene pensado incrementar el ingreso diario a una cifra que ronda entre 1300 y 1600 pasajeros diarios, incluyendo los vuelos charter y los privados. Esto equivale a dos vuelos más por día si los aviones vienen a su máxima capacidad.

Según Cerdá, con el cupo actual de mil pasajeros, el país está recibiendo tres o cuatro vuelos por día y con esos números no hay muchos destinos que se puedan operar de manera regular.

“La Argentina es una excepción en cuanto a que estableció un cupo de ingreso y eso no se está haciendo de una manera tan rigurosa en otros países. Antes de la pandemia había 130 o 140 vuelos diarios. Es una gran diferencia en un momento muy delicado porque llevamos año y medio de pandemia y hay gente que necesita viajar por cuestiones personales, de trabajo, por salud o para visitar a familiares”, señaló.

En cuanto a las líneas aéreas que dejaron de operar en el país en este tiempo, dijo que hay cinco que dijeron que no vuelven y media docena que ha limitado su presencia, lo cual constituye un riesgo porque no se sabe si regresan. “Cuanto más se alargan las restricciones, más en riesgo está la conectividad. Si se prologan estas medidas severas, el país va a estar cada vez más desconectado con el impacto social y económico que esto representa. Hay miles de trabajos en riesgo y mercancías que son vitales en el día a día que no van a poder llegar”, apuntó.

Por último, Cerdá volvió a quejarse de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no los reciba. “Estamos solicitando una reunión con el jefe de Gabinete y no nos atiende. Hace poco, España estableció que durante los próximos 20 días los argentinos no pueden viajar allí, por ejemplo. Queremos hablar con él y establecer un plan de acción conjunto, tener una estrategia alineada que sea buena para los argentinos para que viajen con seguridad. El Gobierno no nos ha dado esa oportunidad como si lo hicieron otros países”, aseguró.

“No entendemos la falta de interés en reunirse con nosotros por el bien del país. Este sector puede aportar a la recuperación de la economía. En Chile y Brasil tenemos un diálogo abierto y constante y vamos abriendo mercados. Acá estamos desconectados con líneas que se van y probablemente no volverán”, cerró.

