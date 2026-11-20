Vendedores ambulantes se enfrentaron a los golpes en la estación Pueyrredón de la línea D del subte, en Recoleta, e incluso pelearon en un momento sobre las vías del tren, mientras otras personas intentaban intervenir. La riña, que ocurrió este miércoles, causó demoras en el servicio; las autoridades detuvieron a ocho personas.

El episodio empezó en el andén cuando dos hombres forcejearon frente a los pasajeros que esperaban la llegada de una formación. Durante el cruce, entre golpes y empujones, dos de ellos se fueron trasladando y siguieron el enfrentamiento en las vías, mientras algunos testigos grababan la escena.

La pelea en la estación Pueyrredón de la línea D - @hechosanderecho

En pocos segundos, otras personas se sumaron a la pelea y también bajaron a la zona de los rieles, donde continuaron las agresiones físicas. El motivo preciso por el que los vendedores empezaron a discutir, de momento, no está claro, aunque algunos pasajeros intentaron intervenir para calmar la situación.

Por la presencia de estas personas en las vías, los trenes interrumpieron su marcha en ese sector y la línea tuvo demoras de unos cinco minutos hasta que los agentes lograron despejar el lugar, según informaron desde la Policía de la Ciudad a LA NACION.

En los videos difundidos, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se escucha cómo los involucrados se gritaban entre ellos. Algunos testigos de la situación contactaron a las autoridades para resolver el conflicto.

Los ocho detenidos por la pelea en el subte - Policía de la Ciudad

Tras la alerta, efectivos de la División Líneas C, D, E, H y Premetro de la Policía de la Ciudad llegaron a la estación y detuvieron a ocho personas: cinco hombres mayores de edad, dos mujeres y un adolescente de 17 años.

De acuerdo con las fuentes policiales, cuatro de los detenidos viven en la localidad bonaerense de Florencio Varela y los otros tienen domicilio en Glew, en el partido de Almirante Brown. La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Agustina Carelli, ordenó la detención de los ocho acusados bajo la imputación de lesiones en riña.