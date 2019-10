La Policía de la Ciudad evitó la toma

"Vecinos, hay que cuidar las viviendas vacías. Hagamos vigilia y no permitamos que nadie entre", decía un audio que se empezó a viralizar entre los habitantes de la villa 31 a eso de las 21.30 de ayer.

La mujer pedía que se resguardan aquellos inmuebles que hoy por hoy se encuentran desocupados porque sus habitantes ya fueron relocalizados. Hacía unos 20 minutos que se habían conocido los primeros resultados de las elecciones y un clima tenso se vivía en el barrio. Alrededor de un centenar de personas comenzaron a moverse rápidamente por algunos pasillos con la intención de usurpar las nuevas viviendas que se están construyendo en la villa para habitantes del mismo barrio. El intento de toma finalmente fue frustrado por efectivos de la policía de la ciudad.

Paula, vecina del denominado barrio YPF dentro de la villa 31 (donde están ubicados los nuevos 1200 departamentos), recuerda: "Me asusté. Eran como 100 personas, muchas de ellas muy jóvenes, que estaban a las corridas por la calle 7. La zona se llenó de policías bastante rápido". El rápido accionar de las fuerzas de seguridad, integrado por por efectivos de la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (Doucad) y de la Unidad de Prevención Barrial (que trabaja en las villas), impidió que la turba ingresara a las viviendas.

Otro habitante, Víctor, califica de "inexplicable" lo que ocurrió y manifiesta su preocupación, malhumorado: "Es una lástima que ocurra esto cuando estamos trabajando muy duro en la urbanización". Todas las fuentes consultadas aseguran que "hoy está tranquilo, aunque la zona se mantiene custodiada por la policía"; sin embargo, el temor porque la situación se vuelva a repetir mantiene en alerta a muchos vecinos. "A mí me van a dar una de esas casas. Estoy preocupada porque tengo miedo que me la saquen", agrega Paula, que prefiere no dar a conocer su apellido.

Parte de las casas que se intentaron ocupar, y que dan hacia el puerto, se entregarán próximamente a familias que están viviendo bajo la autopista Illia como parte de la relocalización que lleva adelante la ciudad. César Sanabria, delegado en el barrio 31, cuenta que en unos 80 de esos departamentos ya hay gente que se mudó allí hace unos pocos meses. "Creemos que estas corridas fueron algo organizado porque ocurrieron apenas conocidos los primeros resultados de la votación en la ciudad", opina el dirigente. No hubo enfrentamiento violento con las fuerzas policiales ni detenidos.