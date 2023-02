Vendimia, a ciegas. Por qué la inédita elección de una “reina sin rostro” desató una fuerte polémica

escuchar

MENDOZA.- Una fiesta de la Vendimia, a ciegas. Así podría definirse la polémica elección de la reina de Guaymallén, el departamento más poblado de Mendoza, luego del fallo de la Corte provincial que obligó al municipio a realizar la tradicional celebración. Es que el certamen, rechazado por la comuna como concurso de belleza, se hizo a contrarreloj este viernes, bajo un inédito y controversial método de votación online, sin fotos de los rostros de las 19 candidatas: los vecinos solo podían sufragar por una frase de ellas, numerada sin saber a quién correspondía.

De esta manera, todo fue sorpresa cuando se conoció la cara de la elegida por los internautas, Natalia Mercery, de 35 años, a quien la Municipalidad, conducida por el radical Marcelino Iglesias, decidió llamar “representante” en lugar de reina. De hecho, la mujer, madre de tres hijos, no recibió la corona, la capa ni el cetro, atributos máximos vendimiales, sino que solo le colocaron una banda con el nombre del departamento, bajo tibios aplausos de las autoridades. Ganó por esta frase, identificada con el número 5: “Considero tener muchos aspectos positivos de mi personalidad y académicos, experiencia de vida que me han impulsado a desarrollar actividades de empatía y valor. Deseo desarrollar e impulsar mi proyecto de gestión solidaria”.

“Si bien fue polémico que nos haya reconocido por nuestros conocimientos y aptitudes, para mí fue algo que me enorgullece como mamá de tres hijos y siempre les he inculcado que estudien, que se informen, que se preocupen por conocer sobre historia, cultura, que se enamoren de los que lo rodean”, expresó Mercery tras resultar vencedora. La mujer busca desarrollar a mayor escala, junto a su esposo, un proyecto solidario-cultural, que consiste en colectas de alimentos para personas vulnerables.

En tanto, Martina Gil es la nueva virreina, quien se alzó con el segundo puesto por esta declaración que hizo por escrito durante el examen previo. Su frase era la número 15: “Ser quién de a conocer nuestro departamento como Capital del Espumante, cuna de artistas importantes y su gran patrimonio histórico. Ser la voz de una mujer que aspira a la equidad e igualdad”.

Sin rostros, por primera vez Guaymallén eligió a su representante para la Fiesta Nacional de la Vendimia por medio de frases

El intendente no estuvo presente durante la proclamación de las soberanas, pero sí hizo declaraciones antes del acto, defendiendo su postura tras el fallo judicial que lo obligó a realizar la elección. “Este proceso es definitivo e irreversible. Se acabaron los desfiles de belleza, todas las mujeres son bellas. No hay que valorar la belleza física, sino la belleza interior”, lanzó el cacique radical de Guaymallén.

El malestar de algunas postulantes y de las ex reinas vendimiales por el llamativo modo de selección, que incluyó una capacitación previa en diversas temáticas y posterior evaluación de más de 160 inscriptas, quienes dejaron plasmadas sus frases el examen, se hizo evidente con el correr de las horas, previo a la fiesta, incluso con denuncias judiciales.

“Invisibilizar a la mujer”

Sofía Perez, una de las chicas que se anotó al certamen, se quejó de todo el proceso y de “invisibilizar” a la mujer. “Como postulante opino que fue todo lo contrario a todo lo que se dijo desde un principio, como todo discurso político. La belleza va de adentro hacia afuera, y no tendría que haber nada que ocultar; no podés saber qué clase de persona es con una frase de un párrafo. Una vergüenza que el bello patrimonio de Guaymallen, sus riquezas y todo lo que tiene para ofrecer se vea opacado por esto. Me parece una falta total de respeto la forma en que se llevó a cabo. Y espero a quienes fueron seleccionadas no las hagan pasar momentos incómodos o desagradables por inconsistencias del municipio”, se desahogó la joven.

También las redes sociales se hicieron eco de la decisión de la comuna de cambiar la forma de elección, con duros cuestionamientos. “Se jactan de ‘no’ cosificar y ocultan a las mujeres como si fuésemos un pecado. Por otro lado, los políticos también se sacan fotos para las boletas y nosotros no votamos al más “lindo”, si es que la belleza tiene un criterio absoluto”, se lamentó Georgina, una vecina de Guaymallén. En defensa de la nueva metodología, se expresó Oscar, un habitante del departamento: “Con el tiempo se van a terminar los concursos de belleza de todo tipo, como en todo el mundo. Felicitaciones, tiempo al tiempo, paso a paso. Las mujeres son hermosas, valiosas, más allá de su edad, cuerpo y aspecto físico. No contesto agravios. Respeto”.

En las redes sociales hubo críticas a la actitud del intendente de Guaymallén por la nueva metodología de la elección de la representante

A fines de enero pasado, la Corte de Mendoza declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal N°9196, de 2021, que ponía fin a la tradicional votación de la soberana departamental. En el medio hubo cuestionamientos de exreinas, reproches oficiales, presentaciones judiciales y hasta la aparición de una “reina blue”, Julieta Lonigro, elegida extraoficialmente por los vecinos, que finalmente no pudo participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022. Esto, a raíz de que la Corte, en febrero del año pasado, ordenó al municipio a presentar una reina hasta que emitiera el fallo de fondo, pero las autoridades decidieron que fuese la soberana de 2020, Sofía Grangetto, lo que generó aún más polémica.

En las últimas horas, tras la controversial elección 2023 que realizó Guaymallén, Lonigro y exreinas denunciaron a la comuna ante la Justicia por incumplimiento de la resolución final de la Corte. Piden que se “investigue la posible comisión de hechos delictivos por parte de los funcionarios responsables de la elección de la reina en el departamento”. En esto, dejaron en claro su visión: “Una parodia de un concurso donde desoye los mandatos del máximo tribunal”. Es más, consideran que se discriminó a las candidatas al no exhibir su identidad.

