Verano 2026: comenzarán a aplicar multas a los fumadores en las playas de Mar del Plata
La medida se había implementado de forma progresiva desde 2023; los balnearios son los que deberán aplicar los controles y penalidades
A partir de este verano, Mar del Plata dará un paso más en su política de lograr playas libres de humo. Desde la temporada 2026 comenzarán a aplicarse multas a quienes fumen fuera de las áreas autorizadas en balnearios privados y concesionados de la ciudad.
La medida ya había sido implementada parcialmente en 2023, pero las sanciones recién quedaron habilitadas para entrar en vigencia tras cumplirse el tercer año estipulado por la normativa. La regulación —derivada de la Ordenanza 20.104, que desde 2010 abarcaba todos los ambientes comerciales y de servicios públicos, y ampliada en 2022 mediante la Ordenanza 25.845— obligó a los balnearios a instalar zonas libres de humo con señalización visible, espacios delimitados para fumadores y recipientes para la disposición de colillas.
Según indicaron medios locales, este sería el primer verano con controles efectivos y penalidades correspondientes. “Todavía se está trabajando. Se va a notificar a los balnearios para que lo cumplan”, expresaron fuentes consultadas al diario 0223.
Las multas económicas
Según consignó el mismo medio, las infracciones prevén sanciones económicas que van del 0,15% al 1,5% del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales, según el grado de incumplimiento determinado por la autoridad de aplicación. Es decir, al tomar como referencia el salario mínimo municipal de 18 horas que en septiembre fue de $339.328,21, las multas por fumar fuera de los espacios permitidos en la playa oscilarán entre los $50.899 y los $508.992.
Hasta ahora, la prohibición alcanza a:
- Balnearios privados y concesionados
- Unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio
- Complejo Punta Mogotes y concesiones provinciales
El Ejecutivo también está facultado para extender la prohibición a playas públicas, aunque esa decisión todavía no fue formalizada. El plan busca reducir el impacto sanitario del consumo de tabaco en espacios recreativos; disminuir la contaminación por colillas en arena y costa; y promover hábitos saludables durante la temporada turística.
Además de apuntar a proteger la calidad del aire, la norma también busca puntualmente reducir el impacto de los desechos de cigarrillos. Las colillas son, junto a los plásticos, los residuos de mayor presencia sobre la arena, según surge de los resultados de distintas campañas de limpieza de playas emprendidas periódicamente por distintas ONG.
La apuesta mayor en estos lugares a cielo abierto se concentra en la información, en particular con una masiva y destacada presencia de cartelería que instala el mensaje “Prohibido fumar”. Por otro lado, la designación de un espacio que cada uno de estos prestadores deberá establecer e identificar para sus clientes fumadores.
“Se deberán instalar al menos dos recipientes adecuados para la disposición de las colillas de cigarrillos cualquiera sea su tamaño o características”, precisa la normativa como exigencia a los concesionarios. Y acota que en estos ámbitos deben instalar en lugar visible y letras de buen tamaño la leyenda “Fumar es perjudicial para la salud”.
