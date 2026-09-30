Víctor Küppers revela cuál es la clave del éxito: “La voluntad es más importante que la motivación”

Hay días en los que parece que todo sale mal: el tráfico, una mala noticia, un comentario desafortunado. Y, casi sin darnos cuenta, nuestro estado de ánimo se convierte en un reflejo automático de lo que sucede afuera. Precisamente sobre eso habló Víctor Küppers en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde comparte mensajes sobre psicología positiva y crecimiento personal.

El conferencista holandés recordó una enseñanza del autor Stephen Covey que, según él, puede cambiar por completo la manera en que vivimos. La mayoría —dice— vivimos en función de las circunstancias. Si las cosas van bien, estamos contentos; si van mal, estamos enojados. Pero “entre un estímulo y nuestra reacción hay un espacio, y en ese espacio está nuestra capacidad de decidir cómo reaccionamos”.

El experto explica que la grandeza personal no reside en las circunstancias externas, sino en la capacidad de elegir cómo enfrentarlas. “El estímulo no determina tu reacción. Tú puedes decidir cómo te lo tomas. Ahí está la grandeza”, señala.

Hombre respirando conscientemente en la oficina

El desafío, advierte, es que esa capacidad no surge de la nada, sino que se construye a través de la práctica. ¿Cómo se trabaja eso? “A fuerza de repetición. Son hábitos. Somos hábitos. Y los hábitos se forman con repetición, repetición, repetición”, asegura. Vivimos en una cultura que busca soluciones rápidas, pero el verdadero cambio requiere disciplina y constancia.

“La motivación dura lo que dura y sirve para arrancar, pero para llegar hace falta disciplina y fuerza de voluntad. La voluntad es más importante que la motivación”, concluye en el video con más de 900 mil reproducciones.

Guía práctica: cómo decidir en lugar de reaccionar automáticamente