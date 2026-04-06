Video: así es la montaña rusa del Parque de la Costa que se rompió
Un registro visual de un usuario muestra cómo es el recorrido del juego “El Desafío”, que presentó una falla técnica el viernes pasado y dejó suspendidos a los pasajeros
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El viernes pasado, durante el feriado por Semana Santa, un carro del juego “El Desafío”, del Parque de la Costa, mantuvo a las pasajeros suspendidos en el aire durante aproximadamente 20 minutos, luego de que se soltara una cadena de la montaña rusa.
Así es la montaña rusa del Parque de la Costa que se rompió
“Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, dijo en TikTok el usuario que difundió el video del accidente.
El juego en cuestión es una montaña rusa de color verde, cuyos rieles se sujetan desde arriba, por lo que los pasajeros van sentados y asegurados en la parte de cabeza y torso y, durante todo el juego, mantienen sus piernas colgando.
El mecanismo del juego consta de varias vueltas a velocidad, en un circuito con subidas, bajadas y movimientos tipo tirabuzón.
Aunque no se reportaron heridos, se supo que las personas que subieron al juego estuvieron alrededor de 20 minutos en altura, hasta que se pudo solucionar el inconveniente.
Debido al desperfecto, se activó el protocolo de seguridad y se puso en funcionamiento la plataforma de evacuación incorporada en esa atracción.
El Parque de la Costa se inauguró oficialmente en mayo de 1997. La pandemia de Covid en 2020 llevó al parque al borde de la quiebra definitiva. Tras meses cerrado y con deudas millonarias, Sociedad Comercial del Plata anunció que no podía continuar con la operación del predio de atracciones.
En enero de 2021, la empresa Fénix Entertainment Group habría comprado el parque, que reabrió sus puertas dos meses después tras un proceso de mantenimiento del lugar.
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