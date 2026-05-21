Tren Sarmiento: qué ramales tendrán recorrido limitado el fin de semana largo

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación informaron que el fin de semana largo que comprende del sábado 23 al lunes 25 de mayo, la línea del Tren Sarmiento funcionará con recorrido limitado en algunas de sus estaciones y otras no tendrán funcionamiento hasta el martes 26. Enterate cómo será el cronograma especial.

Cómo funcionará el servicio del Tren Sarmiento el fin de semana largo

Trenes Argentinos anunció que, por obras de infraestructura, del sábado 23/5 al lunes 25/5, el ramal Once – Moreno circulará limitado entre Once y Merlo y el ramal Moreno - Mercedes estará interrumpido.

La empresa estatal informó que el trabajo que se lleva a cabo pertenece al plan de mejoras en la zona de vías que integran el entramado.

El tren Sarmiento funcionará con servicio reducido el fin de semana largo y no llegará a Mercedes Estrella Herrera

Asimismo, por este motivo, los trenes hacia Once se detienen en un andén provisorio en Morón, con acceso por las calles Sarmiento y Azcuénaga.

Para conocer la frecuencia de los trenes durante el mismo fin de semana, podés acceder a la aplicación oficial de Trenes Argentinos. El servicio volverá a funcionar con normalidad el martes 26 de mayo.

Tareas de infraestructura para mejorar el tren Roca

En el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional, continúan las obras para mejorar el sistema y volverlo más seguro para los pasajeros. En esta ocasión se enfocarán en la cabina de Moreno. La empresa a cargo será Trend.

En los cinco meses del año ya se interrumpió el servicio 17 días. Como opción sustituta de traslado de pasajeros, se sugiere tomar el colectivo de la línea 57 que une Moreno o Paso del Rey con Once, pero su recorrido finaliza a 16 cuadras antes de la estación de Moreno.

Las estaciones afectadas serán:

Moreno.

La Reja.

Francisco Álvarez.

Ingeniero Pablo Marín.

Las Malvinas.

General Rodríguez.

Universidad de Luján.

Luján.

Mercedes.