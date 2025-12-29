Video: así fue el choque del Mercedes-Benz clásico en Panamericana

Un empresario textil de 67 años manejó su auto clásico por la autopista Panamericana a la altura de San Isidro cuando una falla mecánica provocó un choque múltiple. Carlos D. utilizó por primera vez su Mercedes-Benz 230 SL Pagoda tras un proceso de restauración que llevó seis años. Sin embargo, el vehículo perdió un neumático trasero y quedó detenido sobre la calzada y fue embestido por dos automóviles pocos segundos después del desperfecto.

El impacto del Mercedes-Benz Pagoda en Panamericana

El rodado de origen alemán, un modelo de los años 60 con un valor de mercado de US$ 180.000, sufrió el desprendimiento de su rueda trasera izquierda. El dueño buscó detener la marcha en el carril de mayor velocidad, cuando un Peugeot 408, bajo el mando de Sergio O. de 41 años, circuló por detrás y embistió la parte trasera de la unidad clásica. El golpe desplazó al Mercedes-Benz hacia la derecha de la autopista y un Renault Sandero de color rojo, que manejó Blanca M. de 59 años, participó en la segunda colisión.

Un Mercedes, valuado en US$ 180.000, perdió una rueda en la Panamericana Policía de la Provincia

La jornada de estreno terminó con daños estructurales de importancia en el vehículo. La Policía de la Provincia intervino en el lugar para asistir a los conductores y organizar el tránsito. El flujo vehicular sufrió demoras debido a la posición de los tres autos sobre la calzada asfáltica.

Detalles técnicos del peritaje policial

El parte oficial de las autoridades ratificó la secuencia del siniestro vial. La única persona con lesiones físicas fue Bárbara S., de 38 años quien se encontraba en el asiento del acompañante en el Peugeot 408. Una unidad sanitaria trasladó a la mujer al Hospital de Boulogne con heridas de carácter leve.

La Unidad Funcional de Instrucción de turno de San Isidro inició las actuaciones legales correspondientes. La justicia caratuló la causa como lesiones culposas. Esta figura legal aplica en incidentes viales donde existen heridos sin intención previa de daño.

Un Peugeot 408 que chocó al Mercedes valuado en US$ 180.000 Policía de la Provincia

Testimonio del propietario sobre el accidente

Carlos D. grabó un mensaje de audio que circuló de forma masiva en las redes sociales: “Después de seis años, estrenaba la Pagoda… por Panamericana se me aflojó la rueda atrás y se me salió”, describió el empresario y relató la secuencia del impacto posterior. “Me bajé como pude y vino un auto de atrás y lo sacudió como venía. Lo hizo perfecto, son fierros nada más, así que otros seis años de restauración serán”, añadió el conductor.

Así quedó el Mercedes que perdió una rueda en Panamericana Policía de la Provincia

En el audio completo, el propietario brindó más detalles sobre el incidente. “Bueno, después de seis años, estrenaba La Pagoda, mañana llegaba a Punta del Este, y por Panamericana se me aflojó la rueda atrás y se me salió la rueda. No sé si fue Marroco [Classic Cars] que se la llevé para una cosita que tocó todo, y bueno, me bajé como pude y vino un auto de atrás y le sacudió como venía. Lo hizo perfecto, o sea, son fierros nada más, así que otros seis años de restauración serán. Bueno, gracias por todo muchachos, no se preocupen, ya me está llevando la grúa y ya está” concluyó.

Las declaraciones del taller mecánico tras el accidente en Panamericana

La mención de Marroco Classic Cars en el relato del dueño generó una respuesta inmediata por parte del taller. El responsable del establecimiento publicó un descargo en formato de video, donde aclaró que la unidad ingresó a su local hace un mes para un trabajo puntual. “El auto sí estuvo en nuestras instalaciones hace un mes. Viene de otro taller que lo está restaurando hace seis años. No pudieron hacer andar el sistema de inyección; nosotros solucionamos ese problema”.

El taller se defiende: “Sólo reparamos la inyección y avisamos las fallas”

“Una vez que lo solucionamos salimos a probarlo y notamos que el auto tiene un montón de falencias: frenos, tren trasero, caja, dirección… Se lo comunicamos al dueño y él nos dijo que estaba en garantía en otro lado”, sostuvo el taller. La empresa remarcó que su intervención terminó con la entrega del vehículo al propietario para que continuara los arreglos en el taller original.

“Lamentablemente, nos enteramos del accidente y no queremos que salpique nuestros trabajos. Son accidentes, le pueden pasar a cualquiera, pero en esta nosotros no tenemos nada que ver. Gracias a Dios fueron solo daños materiales”, concluyó el responsable del taller.

