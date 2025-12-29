“Vino un auto de atrás y lo sacudió”: la versión del dueño del Mercedes Pagoda chocado en la Panamericana

“Después de seis años, estrenaba la Pagoda… por Panamericana se me aflojó la rueda atrás y se me salió”, dice Carlos D. en el audio que se viralizó tras el accidente que copó las redes sociales y los medios. Su voz suena calma, casi resignada, mientras resume en segundos lo que ocurrió el sábado en la autopista Panamericana. “Me bajé como pude y vino un auto de atrás y lo sacudió como venía. Lo hizo perfecto, son fierros nada más, así que otros seis años de restauración serán”, agrega antes de agradecer a quienes lo asistieron.

Esperó seis años y la alegría le duró pocos minutos. El hombre, del rubro textil y de 67 años, había recuperado ese día su Mercedes‑Benz 230 SL Pagoda, un clásico de los años 60 valuado en US$ 180.000. Planeaba llegar a Punta del Este al día siguiente, pero el viaje terminó abruptamente en el kilómetro 23 a la altura de San Isidro.

El parte policial al que accedió LA NACION, ratifica lo narrado por Carlos: el Pagoda perdió la rueda trasera izquierda y quedó inmovilizado en el carril rápido. Segundos después, un Peugeot 408 conducido por Sergio O., de 41, lo embistió por detrás. El impacto fue tan violento que el Pagoda se cruzó hacia la derecha y recibió un segundo toque de un Renault Sandero rojo, conducido por Blanca M., de 59. La única lesionada fue Bárbara S., de 38, acompañante del Peugeot, que sufrió lesiones leves y fue trasladada al Hospital de Boulogne. El resto resultó ileso.

Un Mercedes-Benz valuado en 180 mil dólares perdió una rueda en la Panamericana y lo chocaron

En su audio, Carlos D. menciona un taller por nombre — “No sé si fue Marroco [Classic Cars], que se la llevé para una cosita que tocó todo” —, aunque sin acusaciones directas. La Unidad Funcional de Instrucción de turno de San Isidro abrió una causa por lesiones culposas, la figura que se aplica cuando hay heridos en un siniestro vial sin intención de causar daño.

El audio completo, que dura menos de un minuto, dice: “Bueno, después de seis años, estrenaba La Pagoda, mañana llegaba a Punta del Este, y por Panamericana se me aflojó la rueda atrás y se me salió la rueda. No sé si fue Marroco [Classic Cars] que se la llevé para una cosita que tocó todo, y bueno, me bajé como pude y vino un auto de atrás y le sacudió como venía. Lo hizo perfecto, o sea, son fierros nada más, así que otros seis años de restauración serán. Bueno, gracias por todo muchachos, no se preocupen, ya me está llevando la grúa y ya está”.

Un Mercedes-Benz valuado en 180 mil dólares perdió una rueda en la Panamericana y lo chocaron. captura de video

El descargo del taller

Tras la viralización del audio, ayer el taller mencionado salió a dar su versión en un video. “El auto sí estuvo en nuestras instalaciones hace un mes. Viene de otro taller que lo está restaurando hace seis años. No pudieron hacer andar el sistema de inyección; nosotros solucionamos ese problema. Una vez que lo solucionamos salimos a probarlo y notamos que el auto tiene un montón de falencias: frenos, tren trasero, caja, dirección… Se lo comunicamos al dueño y él nos dijo que estaba en garantía en otro lado”, explicó el responsable.

Según su relato, la intervención se limitó a la bomba inyectora y el vehículo fue entregado para que continuara el trabajo en el taller original. “Lamentablemente, nos enteramos del accidente y no queremos que salpique nuestros trabajos . Son accidentes, le pueden pasar a cualquiera, pero en esta nosotros no tenemos nada que ver. Gracias a Dios fueron solo daños materiales”, concluyó.