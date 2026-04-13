River Plate vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo H se disputará el próximo miércoles a las 21.30 en el estadio Monumental
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River Plate recibirá el próximo miércoles 15 de abril en el estadio Monumental a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 con el objetivo de lograr su primera victoria en la antesala del Superclásico ante Boca. El encuentro está programado a las 21.30 y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la previa al cotejo que arbitrará el peruano Kevin Paolo Ortega Pimentel, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.21 contra 15.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 6.50.
El Millonario lleva seis encuentros sin derrota desde que Eduardo Coudet asumió la dirección técnica en reemplazo de Marcelo Gallardo con cinco triunfos, todos en el Torneo Apertura 2026 donde ya se clasificó a octavos de final, y un empate en su debut en el certamen continental frente a Blooming 1 a 1. Ese resultado lo obliga a tener que imponerse frente a los venezolanos para quedar en lo más alto de la tabla de posiciones que justamente lidera su rival de turno gracias a la victoria en el debut sobre Bragantino 1 a 0.
Por la próximidad del duelo ante Boca -próximo domingo 19 de abril en el Monumental-, es probable que el ‘Chacho’ no utilice a los habituales titulares y resguarde jugadores en una seguidilla intensa de encuentros.
El elenco que será visitante marcha sexto en el campeonato de su país y viajará a la Ciudad de Buenos Aires con la ilusión de dar el golpe y encaminar su clasificación, más allá de que luego restarán otras cuatro jornadas, tras el valioso triunfo sobre los brasileños. En su plantel cuenta con tres argentinos: el arquero Lucas Bruera, Ezequiel Neira y Matías Núñez.
Ambos equipos nunca se enfrentaron entre sí en un partido oficial, por lo que inaugurarán su historial con el choque de este miércoles por la Copa Sudamericana.
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