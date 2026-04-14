Más voces reclaman el fin del mandato de Delcy Rodríguez y la convocatoria a elecciones en Venezuela

CARACAS.- Once días después de haber concluido el mandato interino de la presidenta Delcy Rodríguez, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela se sumó a las voces opositoras, entre otras la de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y reclamó la convocatoria a elecciones.

El interinato de noventa días “a que se refiere el artículo 234 de la Constitución feneció el día 3 de abril de 2026 [...] y, conforme lo dispone el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe ineludiblemente procederse “a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”, señala el comunicado de la Academia.

La institución recordó que la transición por vacancia se había realizado de forma constitucional con la asunción de Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Pero destacó que “la prolongación indefinida del ejercicio del cargo de presidente de la República por una autoridad no electa es violatoria del principio democrático y de la legitimidad de origen del Poder Ejecutivo Nacional”.

La Academia concluye su comunicado expresando su disposición a “servir al país y sus instituciones, aportando, desde su ámbito académico y consultivo, reflexiones y propuestas que coadyuven a la reafirmación institucional y a la búsqueda de soluciones respetuosas del orden constitucional”.

Manifestantes opositores marchan en Caracas exigiendo elecciones, el jueves 9 de abril JUAN BARRETO - AFP

Reclamo opositor

La semana pasada Machado también reclamó un llamado a elecciones, pero advirtió que convocar no quiere decir celebrarlas inmediatamente.

La líder opositora venezolana María Corina Machado JAVIER TORRES - AFP

Primero, abogó por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, integrado por personas sin “vinculación política”, y por actualizar el registro, ya que “el 40% de los venezolanos con derecho a voto no están inscritos”, como los que salieron del país.

“Todo esto toma tiempo y nosotros estimamos en alrededor de nueve meses la secuencia de todas estas acciones, a partir del momento en que se designa un nuevo Consejo Nacional Electoral”, precisó Machado, en una videoconferencia con la agencia AFP desde París, donde se reunió con el presidente, Emmanuel Macron.

Machado salió en diciembre de Venezuela para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo con la promesa de regresar y, aunque aseguró que lo hará “pronto”, se negó a confirmar una fecha exacta.

Rodríguez gobierna Venezuela bajo fuertes presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país y de la venta de su petróleo. Ya adelantó una agenda de reformas legislativas para abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo a la inversión extranjera.

De la misma manera se pronunció la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a ocho partidos de oposición, y presentó el domingo pasado “una hoja de ruta” para alcanzar una “transición democrática” en Venezuela.

La convocatoria de la PUD, que contó con la participación de unos 40.000 activistas de forma presencial y virtual, es la primera que realiza esta alianza política tras la cuestionada elección de Maduro en 2024. Desde entonces, la fuerte represión oficial y la detención de dirigentes obligó a muchos a exiliarse y pasar a la clandestinidad.

En su “hoja de ruta”, los dirigentes pidieron que se levanten las inhabilitaciones políticas y devolver las tarjetas electorales y símbolos a sus legítimos representantes.

Agencia AP y AFP