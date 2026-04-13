LA NACION

Trump criticó al papa León XIV por sus posturas sobre Irán y Venezuela

“No quiero un papa que crea que está ok que Irán tenga armas nucleares”, escribió en su red social Truth; León había cuestionado la amenaza de hacer desaparecer “una civilización”

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Donald Trump criticó duramente al papa León XIV
Donald Trump criticó duramente al papa León XIVAlex Brandon - AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó hoy en duros términos al papa León XIV, que había condenado la amenaza de hacer desaparecer a Irán.

“No quiero un papa que piense que está ok que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que crea que está mal que América ataque a Venezuela”, escribió en su red social Truth Social.

Noticia en desarrollo.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Estados Unidos
  1. Los números de la primera encuesta del alcalde
    1

    100 días de Mamdani en Nueva York: los números de la primera encuesta del alcalde

  2. Se acerca la fecha final del IRS y DeSantis presume que Florida es el más competitivo a nivel de impuestos
    2

    “El número uno”: se acerca la fecha final del IRS y DeSantis presume que Florida es el más competitivo a nivel de impuestos

  3. La nueva ley firmada por DeSantis que penaliza esta maniobra en los exámenes de licencia de conducir
    3

    La nueva ley firmada por DeSantis que penaliza esta maniobra en los exámenes de licencia de conducir

  4. Los trabajadores de la construcción que deberán demostrar su estatus desde mayo para poder trabajar
    4

    Trabajar sin licencia en construcción en Texas: riesgos para migrantes desde el 1 de mayo por la ley de Abbott