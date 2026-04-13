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Trump criticó al papa León XIV por sus posturas sobre Irán y Venezuela
“No quiero un papa que crea que está ok que Irán tenga armas nucleares”, escribió en su red social Truth; León había cuestionado la amenaza de hacer desaparecer “una civilización”
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LA NACION
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó hoy en duros términos al papa León XIV, que había condenado la amenaza de hacer desaparecer a Irán.
“No quiero un papa que piense que está ok que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que crea que está mal que América ataque a Venezuela”, escribió en su red social Truth Social.
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LA NACION
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