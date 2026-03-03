Video: se derrumbó un galpón en Sarandí y aplastó un auto de colección

El lunes a las 23, en la intersección de las calles General Molina y Villegas, en Sarandí, al sur bonaerense, un galpón se derrumbó y aplastó un auto de colección.

El momento del incidente fue registrado por una cámara de seguridad instalada en las inmediaciones.

Las imágenes lograron capturar un ángulo que permite ver la cuadra. En cuestión de segundos se puede observar una liberación brusca de polvo y escombros que avanzan hacia la calle. La nube se expande rápidamente, elevándose en la zona.

Durante la mañana de este martes, Defensa Civil y el equipo de bomberos aún trabajaban para despejar los escombros de la calle y hacer posible la reanudación del tránsito. Por el hecho no se registraron víctimas.

Gustavo, el propietario de la construcción, dialogó con un móvil de LN+ y brindó todos los detalles del hecho que mantuvo en vilo durante varias horas a los vecinos de la zona. “Al volver de mi trabajo recibí el llamado de un vecino que me dijo, ‘Che, se te derrumbó el galpón’”, reveló. “Pensé que era una broma, pero me vine rapidísimo para el lugar; me quedé helado”, agregó.

El vehículo que quedó bajo los escombros era un Mercedes Benz de colección tasado en US$40.000. “El auto era de un hombre que guardaba sus herramientas en el galpón”, sostuvo Gustavo.

En palabras del hombre, “la construcción no presentaba ningún tipo de riesgo y hasta se le venían realizando los mantenimientos correspondientes”. Según la reconstrucción del propietario, anteriormente en la construcción funcionaban dos locales comerciales.

“Cuando estaban esos locales, había una pared divisora que luego se reemplazó por una viga”, detalló Gustavo. En su testimonio, el propietario sostuvo que “el galpón se encontraba a la venta, pero con unos temitas de sucesión”. En ese lugar, décadas atrás vivían sus padres.

Por el derrumbe, una de las casas aledañas a la construcción también se vio visiblemente afectada.