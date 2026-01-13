Qué es el “meteotsunami”, la ola gigante causó un muerto y 35 heridos en Mar Chiquita

El dramático episodio que ocurrió en la costa atlántica, donde murió un joven de 29 años y dejó al menos 35 heridos en Mar Chiquita, se trató de un fenómeno poco conocido: el “meteotsunami”. Así lo explicó una meteoróloga en un informe de LN+, al detallar que el evento se registró alrededor de las 16 horas, en una jornada marcada por temperaturas extremas que superaron los 38°C y una gran convocatoria de gente en la playa.

Según precisó, el mareógrafo de Mar del Plata comenzó a detectar variaciones abruptas en el nivel del mar. En pocos minutos, el agua descendió unos 60 centímetros y luego se elevó hasta un metro, un cambio brusco que generó el avance violento del mar sobre la costa.

Esa oscilación repentina, de acuerdo a lo que detalló la experta, fue clave para que se produjera el mayor impacto del fenómeno.

Que es un meteotsunami

Por qué se trató de un meteotsunami

La especialista explicó que el evento fue clasificado como un meteotsunami porque se originó por la interacción entre la atmósfera y el mar, y no por un movimiento sísmico. “No tiene que ver con un fenómeno geológico”, aclaró, y remarcó que esta región es altamente improbable para un tsunami de gran magnitud como los registrados en Japón o Chile.

En este caso, el detonante fue un cambio brusco de presión atmosférica. Ese “empuje” desde la atmósfera sobre la superficie del mar generó una onda que, al llegar a zonas costeras de poca profundidad, se amplificó y provocó la crecida repentina del nivel del agua.

Una ola Gigante provocó un muerto y 35 heridos en Santa Clara

Las condiciones que se dieron en simultáneo para que ocurriera el fenómeno

De acuerdo con el análisis meteorológico, durante la tarde del lunes había un frente frío avanzando sobre el sur de la provincia de Buenos Aires, un sistema asociado justamente a fuertes variaciones de presión. Horas más tarde, cerca de las 19, la temperatura descendió de forma marcada, con un refrescamiento de alrededor de 15°C.

Además, en las imágenes satelitales se observaron ondas de gravedad en la atmósfera que entraron en resonancia con las ondas largas del mar. Esa combinación favoreció la amplificación del nivel del agua al acercarse a la costa, lo que terminó generando el fenómeno que sorprendió a bañistas y rescatistas.

Marejada u ola espuria: qué provocó la ola gigante en Santa Clara del Mar (Fuente: Archivo - La Nación)

Un riesgo real y difícil de anticipar

La meteoróloga subrayó que los meteotsunamis son relativamente frecuentes, pero muchas veces pasan desapercibidos porque generan variaciones de apenas unos centímetros. En esta oportunidad, la magnitud fue mayor y coincidió con un contexto excepcional: calor extremo, bajamar previa y miles de personas dentro del agua.

También advirtió que se trata de un evento impredecible, ya que requiere que varias condiciones ocurran al mismo tiempo. Por eso, aunque son localizados y no alcanzan la escala destructiva de un tsunami clásico, representan un riesgo real cuando se producen de forma súbita, como ocurrió en Mar Chiquita.