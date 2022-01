Video: el dramático momento en que colapsó el techo del Sanatorio de Niños de Rosario

El temporal que afectó el domingo a Rosario provocó en horas de la noche el colapso de parte del techo de la guardia del Sanatorio de Niños ubicado en Alvear 863, entre las calles Córdoba y Rioja en el macrocentro.

El momento en el que se desplomó parte del durlock que recubre el techo del hall de entrada fue registrado por una cámara de seguridad. Primero empezó a entrar agua por las luminarias, cada vez con mayor intensidad. A los pocos segundos, una placa de gran tamaño se precipitó y quedó pendulando sobre el sector en el que había alrededor de diez personas, la mayoría madres con sus hijos que aguardaban ser atendidos por profesionales de la salud e inmediatamente evacuaron el lugar.

Según detalló Rosario 3, no hubo que lamentar heridos producto de la caída del techo que no soportó el peso del agua y cedió. Las causas del desastre las explicó el coordinador médico de la institución, Aníbal Krivoy, en diálogo con El Tres: “Hubo un problema con uno de los desagües pluviales principales, lo que generó una descarga de agua sobre la mampostería del cielorraso de durlock que no resistió y se volcó hacia el piso. El agua fue la que avisó para que no hubiera nadie. Los materiales que cayeron son livianos, por lo que estimamos que tampoco habrían generado lesiones”.

Krivoy explicó que las áreas de shock room, de yeso y de sutura, a las que definió como “las más calientes”, no fueron afectadas y que la atención general se reestableció enseguida en otro sector del edificio. “Se solucionó la causa y ahora solo queda la reparación de los daños. Se trabajó de corrido toda la noche y estimamos que en el transcurso de hoy y mañana ya va a estar resuelto”, concluyó.

Desde alrededor de las 22 de ayer la región de Santa Fe en la que se encuentra Rosario fue cubierta por una intensa tormenta que incluyó alrededor de 25 milímetros de lluvia y fuertes vientos. También hubo caída de árboles y voladura de techos que preocuparon a los vecinos de la ciudad y sus localidades aledañas. En San Lorenzo, por ejemplo, alrededor de 80 familias perdieron el techo de sus casas, informó La Capital. El temporal se extendió hasta alrededor de las 3 de este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica “tormentas” para lo que resta de la jornada en Rosario con entre 10 y 40% de probabilidad de precipitaciones. Para la noche se espera que aumente la intensidad de los vientos con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

El Sanatorio de Niños rosarino se especializa en pediatría y fue fundado hace más de 50 años por un grupo de médicos que en su mayoría eran docentes universitarios y cuyo objetivo es que los chicos tengan un instituto que se dedique especialmente a la atención de ellos.