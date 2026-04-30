Cortaron el gas en varias manzanas del barrio porteño de Núñez por un problema técnico

Debido a un problema técnico, la empresa Metrogas tuvo que cortar el suministro de gas en un área porteña, situación que comenzaba a normalizarse en las primeras horas de este jueves, según indicaron desde la compañía ante la consulta de LA NACION. El inconveniente afectó, principalmente, varias manzanas del barrio porteño de Núñez.

“El tema está resuelto y ya están trabajando en restituir el servicio, que se hace medidor por medidor. Lleva unas horas, pero se solucionará durante esta jornada”, agregaron desde la empresa.

Cortaron el gas en varias manzanas de Nuñez por un problema técnico. captura de X

De acuerdo a la explicación de la compañía de servicios, en la noche de este miércoles hubo un problema técnico que obligó a la empresa a cortar el servicio -aunque no precisaron la cantidad de usuarios afectados - “para ventear y evitar aire en la red de distribución de esa zona”.

A través de las redes sociales, los vecinos de Núñez comenzaron a manifestar su preocupación por la falta de servicio. En algunos casos también aseguraron que el problema se había extendido a ciertos sectores de Belgrano.

Cortaron el gas en varias manzanas de Nuñez por un problema técnico. captura de X

Cortaron el gas en varias manzanas de Nuñez por un problema técnico. captura de redes sociales

“Más de la mitad de los afectados ya están recuperando el servicio y estimamos que antes del mediodía ya estará todo normalizado”, agregaron desde Metrogas.

El Gobierno aprobó aumentos en las tarifas de gas

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas que regirán a partir del 1 de mayo de 2026, en el marco de la reconfiguración del sistema de transporte de gas natural y la actualización de precios del sector energético. La medida dispone la adecuación de tarifas conforme a distintos componentes regulatorios, entre ellos el Precio Anual Uniforme (PAU), la revisión tarifaria quinquenal y las diferencias acumuladas en períodos anteriores.

La decisión surge de la Resolución 463/2026, publicada en el Boletín Oficial, que fija los nuevos valores a aplicar en el área de concesión de la empresa. El esquema incorpora además los lineamientos definidos por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, en el contexto de la emergencia energética vigente, prorrogada por distintos decretos desde fines de 2023.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas que regirán a partir del 1 de mayo de 2026. Enrique Villega

El esquema tarifario aprobado establece que los montos varían según categoría y nivel de consumo. En el caso de los usuarios residenciales sin subsidios —clasificados en escalas que van de R1 (menor consumo) a R4 (mayor demanda)—, el cargo fijo mensual para la categoría más baja (R1) se ubica en $3976,22 en la ciudad de Buenos Aires y en $4591,88 en la Provincia, mientras que en los niveles de mayor consumo (R4) alcanza $94.995,74 en la capital y $51.624,44 en territorio bonaerense. En los segmentos intermedios, los valores también crecen de forma progresiva.

En paralelo, el cargo por consumo presenta valores diferenciados según la categoría. Para la mayoría de los usuarios residenciales se fija en $281,33 por metro cúbico tanto en la Ciudad como en la Provincia, mientras que en los segmentos de mayor demanda (R4) asciende a $426,68 en la capital y a $387,12 en la provincia de Buenos Aires.