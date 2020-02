Video: un hombre superó su propio récord de subir las escaleras con la cabeza

Li sostiene el récord mundial de escalones subidos solo con su cabeza. Fuente: Guinness World Records

Un hombre de nacionalidad china llamado Li Longlong superó su propio récord por subir escalones solo con la ayuda de su cabeza. Sostiene este increíble número desde el año 2012.

A comienzos de 2015, Li aprovechó la visita del programa de los records Guinness a Jiangyin, China para intentar batir el propio número que había establecido en 2012: 34 escalones. Hasta ese momento, estaba compartiendo el récord con su compatriota Zhao Xiaolong. Ante el asombro de todos, el hombre lo logró llegando a la increíble cantidad de 36 escalones.

Las reglas para este desafío son claras: no puede ayudarse con ninguna otra parte del cuerpo que no sea la cabeza y no puede estar más de 5 segundos descansando entre escalón y escalón. Ahora Li espera a un nuevo contrincante que intente destronarlo de su propio récord.