Video: inhabilitaron a tres feriantes de San Telmo tras expulsar a otra vendedora al grito de “¡Fuera los sionistas!

Un momento de alta tensión se vivió a media mañana de este domingo en la feria artesanal que desde hace años se instala a lo largo de varias cuadras de la calle Defensa, en el barrio porteño de San Telmo. Una feriante colgó una bandera de Palestina en su puesto y, cuando otra expositora, identificada como Valeria, se acercó a pedirle que la retirara, varios vendedores comenzaron a gritar “¡Fuera los sionistas!”. La situación escaló rápidamente y la mujer terminó retirándose ante el tono violento que había tomado la discusión.

“¡Viva Palestina libre!”, repetía, una y otra vez, una de las feriantes más vehementes, según quedó grabado en el teléfono de un testigo. Aplausos mediante de por lo menos tres personas, la mujer iba por más: ”¡Fuera los sionistas!“. “¿Qué filman? ¿Qué nos van a mandar a la policía? No vuelvas más a esta feria”, dijo otra vendedora.

Viralizadas las imágenes en las redes sociales, el Gobierno de la Ciudad, a través de sus redes, repudió “con absoluta firmeza” la expulsión a la que se vio sometida la artesana. “Fue hostigada por el solo hecho de ser judía”, resaltaron. “El antisemitismo es inadmisible. Es una forma de odio que constituye un delito y no lo vamos a dejar pasar bajo ningún concepto”, prosiguieron.

En el comunicado, las fuentes oficiales informaron que todos los responsables de la agresión fueron identificados —en principio, y según pudo saber LA NACION, serían tres las personas involucradas— y se dispuso la baja de sus permisos para que no puedan volver a formar parte de la feria.

El legislador de PRO y exfuncionario del gobierno porteño, Waldo Wolff, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal en el marco de la Ley Antidiscriminatoria “para que se investigue y los responsables respondan con todo el peso de la ley”. El edil indicó que presentó una denuncia ante la Justicia contra los agresores.

Quien también se refirió al violento hecho fue Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “Hoy, en la feria autogestionada de artesanías de Defensa al 700, autorizada por el GCBA, una expositora desplegó la bandera palestina”, comenzó.

“La expositora vecina a ese puesto es judía y le pidió que la retirara porque no se trataba de una feria política, sino cultural. Como respuesta, fue invitada a irse. Que no es su lugar. Fue abucheada, insultada a gritos antijudíos y acusatorios, también por la muchedumbre que se agolpó”, continuó. “Esto no puede ocurrir. El GCBA es responsable del espacio público y la convivencia. La justicia debe actuar, también la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Todos y cada uno debemos enfrentar el odio antisemita y antisionista que infecta la sociedad”, prosiguió.