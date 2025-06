Video: la joven que rompió todo en el lugar donde trabajaba se justificó: “Lo hice para concientizar”

Jennifer, la joven de 18 años que se volvió viral luego de subir un video donde se la ve romper el buffet donde trabajaba tras denunciar maltrato por parte de sus jefes, habló en un móvil de LN+ y dio su versión sobre los hechos. “Quiero ir a juicio”, sentenció.

Jennifer, la mujer que denuncio malos tratos de sus jefes

“Nunca imaginé que se iba a viralizar de esta manera”, aseguró Jennifer en relación al video que ya tiene seis millones de reproducciones en Instagram. “Yo sé que está mal, pero lo hice para concientizar”, agregó.

Fue tanto la repercusión que lograron las imágenes, que la joven de 18 años aseguró haber recibido cientos de mensajes de abogados, ofreciéndole sus servicios de manera gratuita. Sobre la situación judicial en la que se encuentra, Jennifer manifestó: “El dueño del buffet me dijo que me iba a denunciar, pero aun no recibí nada”.

Jennifer, la joven de 18 años que estalló ante sus exempleadores

Consultada por LN+ sobre el alcance que puede tener su reacción en una futura búsqueda laboral, Jennifer sostuvo: “Soy consciente de que lo que hice me puede perjudicar, pero ya no aguantaba más”. En relación al maltrato de sus jefes, la joven detalló que amenazaban con despedirla y que nunca le pagaron por hacer horas extras.

“En el buffet yo estaba en negro”, subrayó Jennifer. Su horario laboral era de lunes a viernes, de 13 a 20, con una remuneración de $4000 la hora, según su relato. Y detalló sus destrozos: “Les rompí todo, mercadería, una computadora y la cafetera”.

Como conclusión, ante la posibilidad de ser puesta a prueba en una pericia psicológica por parte de la Justicia, Jennifer sostuvo: “Yo no lo haría, porque no estoy loca”.